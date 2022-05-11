制裁重擊 美官員︰俄飛彈裝備無以為繼

俄軍9日發射飛彈攻擊濱臨黑海的烏克蘭南部港市敖德薩後，烏國救難人員在斷垣殘壁中，救出一隻小狗。（路透）

2022/05/11 05:30

俄軍發射「匕首」 二度動用高超音速武器

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭十日進入第七十六天，烏克蘭九日稱，俄軍當晚對黑海重要港市敖德薩發射了七枚巡弋飛彈，其中包括「匕首（Kinzhal）」高超音速飛彈，炸毀包括一處購物商場和兩間旅館在內等多棟建築，至少造成一死五傷。如果消息獲得證實，將是自三月十九日俄軍以「匕首」摧毀烏西一座烏軍倉庫後，在俄烏戰事中第二度動用高超音速武器。

儘管傳出俄軍又動用高超音速武器，但一名美國國防部官員透露，國際制裁正打擊俄羅斯的武器工業，俄羅斯軍方在烏克蘭使用的飛彈裝備幾乎無以為繼。這名不願具名的五角大廈高階官員表示，俄羅斯向烏克蘭發射這麼多飛彈，以致他們的精確導引彈藥（PGM）出現庫存問題，用一個少一個，而且難以更換，能否持續高強度的空中支援作戰，是一大問題。

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歐盟理事會主席訪敖德薩 遇俄襲擊躲進防空洞

在敖德薩遇襲之際，歐盟理事會主席米歇爾正與烏克蘭總理什米加爾會面，迫使兩人必須轉往防空洞躲避襲擊。米歇爾在敖德薩上傳的影片中說：「克里姆林宮想要扼殺你們的自由和民主精神，我完全相信他們絕不會得逞。」德國外長貝爾伯克與荷蘭外長胡克斯特拉十日也無預警訪問烏國，兩人並前往布查視察，強調要追究俄軍罪行。

九日是俄羅斯「勝利日」，持續遭俄軍圍攻的烏南馬立波亞速鋼鐵廠這天在廠區內升起烏克蘭國旗，死守該城的烏國將士也誓死抵抗俄軍侵略。不過，據馬立波市長助理表示，目前仍有至少一百名平民仍受困其中。

美國國防部發言人柯比九日在記者會上證實，美國已掌握烏克蘭人「被違反自身意志帶往俄羅斯」的跡象。美方相信，俄國士兵仍持續犯下戰爭罪行。

此前，烏克蘭官員指控，俄羅斯依循當年史達林將「有礙國家安全和反蘇維埃份子」流放到偏遠地區的做法，不顧關於戰時保護平民的「日內瓦公約」第四十九條規定，強行將南部港市馬立波居民驅逐到俄國遠東地區的濱海邊疆區。俄國官員上月廿六日承認，有七千名「烏克蘭難民」自願到遠東邊疆州，莫斯科當局會好好照顧他們。

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