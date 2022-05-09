菲總統大選 小馬可仕可望出線

菲律賓九日舉行總統大選投票，已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕有望勝選，圖為小馬可仕七日在馬尼拉都會區帕拉納圭市（Paranaque）市最後一場造勢大會上爭取選民支持。（美聯社）

2022/05/09 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕菲律賓逾六千七百萬合格選民九日將投票從十組候選人中選出新任正副總統，民調顯示，已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）最有望入主馬拉坎南宮，緊追在後的則是現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。若前者勝選，將是馬可仕家族在一九八六年推翻獨裁強人的「人民力量」運動逾三十年後的大復辟。

菲國選民九日將選出正副總統、國會參眾議員、地方官員等一萬八千多個席次。菲國選舉委員會資料顯示，本屆選民登記創新高。呼聲最高的正副總統競選搭檔，分別來自菲律賓兩大政治家族，即小馬可仕及家族把持南部納卯市（Davao）的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte），他們矢言讓菲律賓「再度崛起」，廣獲中下層選民支持。

請繼續往下閱讀...

許多菲律賓人還記得老馬可仕主政二十年的殘暴與貪腐，國際特赦組織估計，至一九八六年他遭罷黜流亡，約有七萬名異議人士遭軍警殺害、拘禁、刑求或性侵，而他的家族及親信共侵吞國家資產一百億美元（約二九六六億台幣）。

六十四歲的小馬可仕曾任菲國眾議員與參議員，他這次參選是馬可仕家族迄今距離再度掌政最近的一次，其母伊美黛曾兩度問鼎總統寶座但落敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法