美第一夫人 突訪烏西打氣

美國第一夫人吉兒和烏克蘭第一夫人歐倫娜，八日在烏克蘭西部的烏日霍羅德（Uzhhorod）一所學校會面，傳達美國與烏克蘭人民站在一起。（路透）

2022/05/09 05:30

選在母親節到訪 盼讓烏克蘭人看到美國人與他們站一起

〔編譯張沛元、茅毅／綜合報導〕美國第一夫人吉兒‧拜登八日突然訪問烏克蘭，在人口十萬的烏日霍羅德（Uzhhorod）一所公立學校，和烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）會面。吉兒對歐倫娜說，她想在母親節這天來訪，希望讓烏克蘭人民看到，美國人民與他們站在一起，這場殘酷的戰爭必須停止。這是歐倫娜在俄軍二月入侵烏克蘭後首度公開露面，但兩位第一夫人在過去數週曾交換信件。

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獻花擁抱烏國第一夫人

據報導，該鎮距離烏克蘭與斯洛伐克邊界不過數英里，鎮內人口近幾週因烏俄戰爭而增加一倍，該校目前被做為安置一六三名流離失所的烏國難民的臨時住所與避難所，其中包括四十七名兒童。吉兒帶了一束鮮花給歐倫娜，兩人也相互擁抱。歐倫娜感謝吉兒在軍事行動每天發生，以及防空警報每天作響的戰時還「勇敢」到訪。兩人私下交談約一小時，再和一群兒童一起做手工藝。

美國國務院與國家安全會議八日才決定，吉兒可以從斯洛伐克的米斯奈尼默茲克（Vysne Nemecke）越境到烏西。她在烏西停留約兩小時後返回斯洛伐克。

德議長、加國總理同日也訪烏

與此同時，德國國會下議院「聯邦議院」議長巴斯（Baerbel Bas）八日則抵基輔，會晤烏克蘭總理什米加爾，並悼念第二次世界大戰的犧牲者，接著與總統澤倫斯基晤談。德烏關係此前因基輔拒絕德國總統史坦麥爾到訪而起齟齬，但柏林已改變長久以來不提供任何交戰國武器的政策，同意援助基輔自走砲等重型武器。加拿大總理杜魯道同日亦突訪烏克蘭，造訪基輔郊區的伊爾平（Irpin），並將與澤倫斯基會面。

Ｇ７視訊會前夕 英加碼488億軍援

七大工業國集團（Ｇ７）領袖預定八日與澤倫斯基舉行視訊會談，討論烏克蘭戰爭的最新發展及其全球影響，展現對烏克蘭及其未來的支持。英國在會前宣布，將額外加碼提供烏國十三億英鎊（約四八八億台幣）的軍事支持與援助，以落實力挺烏克蘭抗俄承諾。這筆軍事援助與英國稍早承諾提供烏克蘭，包括人道援助與貸款擔保在內的十五億英鎊的援助無關，金額幾乎是英國稍早軍援的一倍，也是英國自伊拉克與阿富汗戰爭以來，針對單一衝突的最高一筆軍事支出。

英國首相強森聲明，俄國總統普廷的殘酷攻擊，非僅重創烏克蘭，也危及歐洲和平。英國官員表示，強森將與英國軍火製造商會面討論增產，以因應烏戰創造的需求。

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