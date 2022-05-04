英允持續軍援 直到俄軍不敢侵烏

英國首相強森三日向烏克蘭國會發表視訊演說。（歐新社）

2022/05/04 05:30

強森引用邱吉爾︰這是烏克蘭「最光輝的時刻」 將贏得勝利

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國首相強森三日向烏克蘭國會發表視訊演說，引用二次世界大戰英國首相邱吉爾的名言，讚揚烏克蘭人英勇抵抗俄羅斯入侵，「這是烏克蘭最光輝的時刻」，而且「烏克蘭將贏得勝利」。強森是烏俄戰爭開打以來，第一位向烏國國會發表演說的外國領袖，他同時宣布增加援助烏克蘭三億英鎊（約一一三億台幣）軍備。

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強森首先向烏克蘭人遭到「野蠻攻擊」時展現的勇氣致敬，在這個充滿不確定、持續的恐懼與疑慮的時刻，他要傳達一個訊息：「烏克蘭將贏得勝利，將獲得自由。」他說，「勝負取決不在於體型大小，而是鬥志」，烏克蘭以雄獅般的能量和勇氣，成功擋下俄羅斯，使其無法奪下首都基輔，這已是「廿一世紀最偉大的戰功」，「你們破除了（俄羅斯總統）普廷戰無不勝的迷思」，「這是烏克蘭最光輝的時刻，將被未來幾世代的人如此銘記」。

強森讚揚烏克蘭人讓全世界知道，「侵略者的蠻強部隊遇上決心堅守自由人民的精神力量也算不了什麼」，「烏克蘭人用強韌和犧牲，證明坦克和大砲壓制不了一個國家為其獨立而奮戰」。

烏克蘭總統澤倫斯基三月對英國國會發表演說時，也曾引用邱吉爾的「我們將在沙灘上戰鬥」等名言，強調烏國的作戰意志。

強森批評普廷和俄軍犯下戰爭罪，英國將盡其所能追究俄國責任。他也提到西方在俄羅斯二○一四吞併烏克蘭克里米亞後，未能對普廷祭出應有的制裁，「我們不能再犯相同的錯誤」；烏克蘭的盟友不應施壓烏國放棄領土來謀求和平，「你們是你們命運的主人，沒有人能或者應該對烏克蘭人強加任何事情」。

增援電戰裝備、反火砲雷達等武器

強森承諾，將會持續提供烏克蘭武器、資金和人道援助，「直到我們達成我們的長期目標，這是為了強化烏克蘭，使無人再敢攻擊你們之所須。」他說，這場衝突沒有道德模糊地帶，這是一場烏克蘭獨立、民族自決權，對抗普廷「精神錯亂的帝國復仇主義」之戰，是烏國民主對抗普廷暴政、自由對抗壓迫、善惡之戰，「這也是為什麼烏克蘭必須贏」。

英國這批新的軍援將包括電子作戰裝備、反火砲雷達系統、全球衛星定位（GPS）干擾設備，以及夜視裝備等。首相府一名官員在演說前透露，英國也會在近日將一批重型無人航空載具（UAV）系統送到烏國，支援遭孤立部隊的後勤補給。另外，倫敦上週宣布打算提供烏國裝甲車，還有十幾輛特製越野車已在送往烏國的路上，協助保護烏國東部和前線地區疏散民眾、官員的安全。

一名烏克蘭難民小女孩享用義工準備的餐點。（路透）

烏克蘭最西部的外喀爾巴阡州（Transcarpathia）一個餐食組織的義工，2日為從烏日霍羅德（Uzhhorod）撤離的難民準備食物。（路透）

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