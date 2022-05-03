力挺烏克蘭一波又一波 美第一夫人 將赴歐探視烏難民

美國第一夫人吉兒‧拜登。（美聯社檔案照）

2022/05/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西一日率領國會議員代表團訪問烏克蘭，拜會烏國總統澤倫斯基，隨後轉往波蘭喊話，呼籲烏國面對俄羅斯「霸凌」切勿退讓，強調美方與烏同一陣線的立場。同日，美國宣布第一夫人吉兒．拜登五日至九日將出訪羅馬尼亞和斯洛維尼亞，八日母親節當天拜訪當地收容的烏克蘭婦孺將是重點行程，展現美國府會強力支持烏克蘭的堅定立場。

裴洛西在波蘭記者會上指出，她和澤倫斯基的會談聚焦於「安全、人道協助、經濟協助及最終勝戰的重建議題」。根據澤倫斯基辦公室發佈的畫面，裴洛西當面告訴他，「我們來訪是要對你說謝謝，因你為自由而戰…我們立下對你們的承諾，直到戰鬥結束」。澤倫斯基也推文感謝美方，「在烏國對抗俄國入侵之戰上，領導強大的支持力量」，「協助保護我方主權與領土完整」。

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拜登政府已對國會提出三三○億美元援烏要求，包括提供武器及長期協助。民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）一日表示，兩黨議員均樂觀其成，預計本週通過法案。參院多數黨領袖舒默則說，將按照拜登政府要求，在援烏法案中增列條款，讓美國得以沒收俄羅斯權貴資產加以變賣，並將款項直接交給烏克蘭。

第一夫人吉兒自俄國二月入侵烏克蘭後，即積極扮演關懷烏國難民的角色，三月曾和波蘭第一夫人艾嘉達合作加速提供醫療物資。

丹麥、南韓重啟駐烏使館

與此同時，在俄國二月廿四日侵犯烏國當天立刻關閉駐基輔大使館的丹麥，外交部長庫服特（Jeppe Kofod）二日突然造訪基輔，宣布駐烏使館重新恢復運作，創北歐國家首例，南韓同日也宣布跟進。

芬蘭5／12申請加入北約

另一方面，芬蘭「晚報」（Iltalehti）一日引述匿名政府消息人士說法報導，芬蘭將於本月十二日決定申請加入北大西洋公約組織（NATO）。據報導，這項決定將有兩個步驟，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）將先宣布批准加入北約，之後國會各黨團再核准加入北約的申請。

俄國入侵烏克蘭已使芬蘭及瑞典摒棄數十年來不公開選邊站最能維持和平的信念。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員指出，芬蘭加入北約將使「被迫在東西方之間維持中立」的概念劃下句點。

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