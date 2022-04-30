布查屠殺首波調查 烏起訴10俄軍

遭俄軍殺害的烏克蘭布查鎮平民墳塚。（法新社）

2022/04/30 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭檢察總長廿八日表示，已指認出在俄軍佔領烏國布查鎮期間涉嫌侵犯人權罪的十名俄國士兵，並已對這十人提出刑事告訴。這是烏國檢方針對俄軍在烏可能犯下的戰爭罪行，起訴的首批人。

這十人都是隸屬於俄羅斯陸軍第六十四獨立近衛摩托化步兵旅，包括六名士官和四名士兵，該部隊是參與佔領布查的其中一支俄軍部隊。烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦在臉書宣佈這十人名單，指他們全都在殘暴佔領布查期間涉及凌虐平民，包括挾持手無寸鐵的平民為人質，將他們餓死、渴死，用槍托毆打等，換取烏國軍隊位置資訊，「有些甚至無端被虐待」。

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維涅迪克托瓦另外向德國媒體表示，烏國檢方已經調查到俄軍入侵以來「超過八千起」涉嫌戰爭罪案件，包括「殺害平民、轟炸平民設施、凌虐」以及「性犯罪」等指控。布查鎮首席檢察官克拉夫琴科說，「我們的目標是找出犯下罪行的每一個人，每一起罪行都要找出犯行者」。

同時，國際刑事法院（ICC）也正在加緊調查俄軍戰爭罪行。荷蘭媒體廿八日報導，荷蘭政府「即將」派一個「數十名」鑑識專家組成的團隊，代表ICC到烏克蘭收集證據。聯合國秘書長古特瑞斯同日在基輔表示，有必要徹底調查布查平民遭屠殺事件，也呼籲俄羅斯配合ICC的調查。

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