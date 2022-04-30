後勤補給困難 俄軍烏東烏南攻勢受阻

俄軍飛彈28日炸毀基輔一棟大樓，消防員緊急前往滅火救援。（美聯社）

2022/04/30 05:30

無視UN秘書長訪基輔 俄連射5飛彈

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭進入第三個月後，聯合國秘書長古特瑞斯先訪俄羅斯後，廿八日再訪烏克蘭首都基輔，不料俄軍竟在同一時間朝基輔發射五枚飛彈，導致至少一死、十傷，烏國總統澤倫斯基痛批俄國「羞辱聯合國」，要求相應的「強力回應」。與此同時，澤倫斯基強調烏軍仍力抗俄軍在烏東、烏南的攻勢，而美國國防部也做出類似評估，指後勤補給困難持續阻礙俄軍。

俄「羞辱聯合國」記者遇害

古特瑞斯廿八日參訪基輔郊區的伊爾平、布查等俄軍屠殺平民的城鎮，並與澤倫斯基會面，會後更形容港市馬立波是「危機中的危機」，並坦言聯合國安理會未能用盡力量避免及結束戰爭，讓人失望、挫折且憤怒。然而，在兩人舉行記者會的僅僅一小時後，俄軍就朝基輔發射五枚飛彈，擊中一處高層公寓及另一棟建築物，救援單位在瓦礫堆中發現一名死者，另有十人受傷。美國資助的「自由歐洲電台／自由電台」則指出，旗下記者葛瑞奇（Vera Gyrych）遇害身亡，當時飛彈襲擊其居住的大樓。

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俄境再傳爆炸 控烏升溫情勢

這是俄軍撤出烏北數週後，再次對基輔當地發動空襲。澤倫斯基怒斥，此事「清楚說明俄國對國際組織的真正態度，以及俄國對聯合國及其代表的價值的羞辱」，必須做出「相應的強力回應」。聯合國坦言，古特瑞斯及團隊都對空襲位置如此接近感到震驚。

俄國國防部廿九日表示，俄軍前一日摧毀基輔一處「製造工廠」，顯然意指空襲；俄軍也公布影片，證實其位於黑海的柴油動力潛艦，曾發射「口徑」巡弋飛彈攻擊烏國軍事目標。另一方面，鄰近烏國的俄國貝爾哥羅德廿八日再傳出兩起強烈爆炸；俄方近日一再指控，烏軍對俄國邊界城鎮發動一系列攻擊，恐使情勢升溫。

為了幫助烏軍抵禦俄軍，繼參議院通過後，美國聯邦眾議院廿八日也以四一七票同意、十票反對，壓倒性通過烏克蘭版的「租借法案」，送交總統拜登簽署立法後，可加快援助烏國，同時也幫助受影響的波蘭及其他東歐國家。此外，美軍一直在烏國境外協助部分烏軍使用榴彈砲及其他系統，而加拿大國防部長安南德（Anita Anand）廿八日訪問華盛頓時也證實，加國除了運送M777型榴彈砲赴烏，也在訓練烏軍使用這些武器。

北約連4場演習 芬蘭瑞典將派軍

英國國防部廿九日則表示，將派約八千名士兵前往芬蘭、北馬其頓等國家參與北約演習，也將調派「挑戰者二」坦克、戰鬥裝甲車、大砲、直升機和無人機等裝備，為冷戰以來最大規模的部署，可為歐洲防禦及震懾俄國侵略做出貢獻。北約在未來一個月已排定四場軍演，地點分別在芬蘭、北馬其頓、愛沙尼亞與拉脫維亞邊界以及波蘭，而且正考慮加入北約的芬蘭、瑞典也會派軍參加。

澤倫斯基開戰日二度險淪戰俘

另，烏克蘭總統澤倫斯基本月十九日在基輔接受美國「時代」雜誌專訪，首度透露在二月廿四日俄國發動侵烏戰爭當天，俄軍空降的傘兵兩度試圖攻入總統府，當時他叫醒第一夫人與一對兒女，府內也緊急分發槍枝給澤倫斯基和所有會用槍的人，成功抵禦俄軍攻擊，免於淪為階下囚。

聯合國秘書長古特瑞斯（右）28日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，俄軍卻朝當地發射飛彈恫嚇。（路透）

遭俄軍飛彈擊中的建物面目全非，傳出至少1死、10傷。（路透）

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