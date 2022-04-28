侵略代價 俄自揭GDP將減逾12％

德國第七大城多特蒙德市足球場「西格納．伊度納公園」廿六日舉行的力挺烏克蘭慈善賽看台上，烏國民眾手持「制止普廷」標語。（美聯社）

2022/04/28 05:30

俄石油產量年減至少17％

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透廿七日獨家報導，根據其取得的俄國經濟部官方文件，在國際制裁的最壞情況下，俄方預計今年國內生產毛額（GDP）減少幅度最高將達十二．四％，寫下一九九四年以來最大衰退紀錄，且在二○二三年會繼續衰退一．一％。在做為俄國經濟命脈的石油產量部分，官方文件預估全年最高會減少十七％，寫下二○○三年以來最低產量紀錄。俄國石油產量在三月開始下降，截至四月中，已經掉了將近七．五％。

俄國營銀行副總裁 投奔烏國

另外，俄國再有寡頭出走，烏國出生的俄國國營天然氣工業銀行副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev）廿七日表示，已於三月二日逃離俄國，與烏國國土防衛軍並肩作戰，成為目前所知第四名離俄的國企高層或官員。

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中國「大疆」退出烏俄

在俄羅斯進犯烏克蘭兩個多月後，中國無人機企業、全球最大無人機製造商「大疆創新」（DJI）廿六日宣布，將暫停在俄羅斯與烏克蘭的所有商業活動，大疆也成為第一家停止在俄、烏業務的中國大型企業。

和中國政府拒絕譴責俄國入侵行為的立場不同，中國企業一直在觀望國際制裁俄國的相關效應。在全球無人機市場有八成佔有率的DJI廿六日率先鳴槍，聲稱「DJI內部正重新評估各司法管轄區的法規要求」，「在本次審查期間，DJI將暫停在俄國和烏國的所有商業活動。」

烏國副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）曾透過推特點名DJI，質問「你確定你想成為這些謀殺者的夥伴？」並呼籲「擋下你正在幫助俄國殺烏國人的那些產品！」DJI當下立刻推文聲稱反對助紂為虐，但其發言人廿六日透過電子郵件否認當天決定和西方制裁有關。

俄丟世界冰球賽主辦資格

國際冰球總會（IIHF）廿六日以出於為所有參與球員、官員、媒體和球迷安全及福祉考量為由，宣布撤銷俄國主辦二○二三年世界冰球錦標賽權利，該項賽事原訂明年五月在俄國聖彼得堡舉行。同日稍早，IIHF也以相同理由取消俄國新西伯利亞和鄂木斯克取得的明年世界青年冰球錦標賽主辦資格。

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