中國若在索羅門建基地 美不排除動武

索羅門群島證實已和中國簽署雙邊安全合作協議，美國國務院亞太事務助理國務卿康達強調，若中國在索國興建軍事基地，美國不排除做出軍事回應。（法新社檔案照）

2022/04/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島證實已和中國簽署雙邊安全合作協議，引起美國和澳洲等國擔憂。澳洲總理莫里森廿五日警告，若索國允許中國在該國建立軍事基地，將踩到澳洲與美國的「紅線」；美國國務院亞太事務助理國務卿康達廿六日呼應莫里森，強調若中國在索國興建軍事基地，美國不排除做出軍事回應。

澳洲總理警告索國 勿踩紅線

與此同時，澳洲國防部長杜登廿五日在出席第一次世界大戰陣亡將士紀念活動時表示，隨著中國與索國簽訂協議，再加上南海以至整個印太地區情勢已因中國擴軍而日益緊張，澳洲唯有備戰反制才有可能持續享有和平，因為和平唯有依靠「備戰和讓國家強大」，而非「畏縮屈膝和軟弱」。

請繼續往下閱讀...

康達與白宮國安會印太事務協調官坎貝爾廿三至廿五日率團訪問索國、斐濟和巴布亞紐幾內亞，國務院亞太媒體中心廿六日舉行電話記者會。康達表示，美方對索中安全合作缺乏透明度及中國的動機感到憂心，該協議只有極少數人看過內容，美方將密切關注事態發展。

美亞太助卿 憂心中國的動機

康達強調，美國尊重索國主權，也向索國總理蘇嘉瓦瑞表明，索中安全協議將影響美國及其夥伴的安全利益，中國在索國設立事實上（de facto）的永久駐軍據點、投射能力或軍事設施，美國都將有所回應。記者追問美方回應是否也包括軍事選項，康達並未否認。

康達說，美方將與區域夥伴密切協商，美索兩國也預定九月舉行高階戰略對話。同時，美國也希望擴大與巴紐的安全合作，美方代表團上週已會晤巴紐總理馬拉普及相關國防首長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法