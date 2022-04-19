日本專家：俄艦不堪一擊 // 台灣反艦飛彈 可有效反制中國軍艦

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日遭烏克蘭聲稱以「海王星」反艦飛彈擊沉，網路上流傳據稱是首度出現的畫面，顯示莫斯科號遇襲後起火冒煙、船身傾斜的慘狀。（取自網路）

2022/04/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」十四日遭烏克蘭發射兩枚「海王星」（Neptune）飛彈擊沉，儘管俄方聲稱只是單純失火否認中彈，中國看在眼裡卻嚇出一身冷汗。日本軍事專家指出，中國軍艦大都模仿俄艦打造，雖然加以改良，但莫斯科號中彈沉沒暴露出俄艦不堪一擊，未來中國武力犯台時，不論是使用大型登陸艦或驅逐艦，都將面臨台灣反艦飛彈的反制。

中國大型軍艦 多模仿俄艦打造

陸上自衛官出身的軍事評論家西村金一在網路媒體「JBpress」發表專文，分析莫斯科號中彈沉沒對中國的衝擊。他指出，黑海艦隊根據不同類型船艦擁有防空、對艦攻擊、對地攻擊及反潛作戰等能力，由旗艦整合進行作戰。基本上，各艦均配屬短程防禦武器系統（CIWS），用來偵測與摧毀逼近的反艦飛彈或戰機，做為近身防衛之用。莫斯科號被擊沉前，艦上主砲和CIWS都曾發射攔截，但可能僅攔截到一枚「海王星」飛彈。

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對反艦飛彈招架無力 致命弱點

西村指出，莫斯科號雖擁有各項機能，卻也暴露出防空雷達、防空飛彈和CIWS系統的致命弱點，而中國的航空母艦、驅逐艦和潛艦，幾乎都是向前蘇聯採購而來，例如「遼寧號」航艦。中國也向俄國採購「現代級」（Sovremenny）和「無畏級」（Udaloy）驅逐艦，還有「基洛級」潛艦。

西村指出，儘管中國動輒利用大型軍艦向周邊國家「秀肌肉」威嚇，但實際上可能和俄艦一樣，對反艦飛彈相當脆弱。此外，中國近年來積極建造大型登陸艦，但面對狹窄的台灣海峽，大型船艦更容易成為反艦飛彈的目標。美國、日本、台灣和東南亞國家看到莫斯科號被擊沉，未來可能會增加部署美日製造的反艦飛彈。

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