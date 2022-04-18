上海造船廠支援防疫 中國第3艘航艦延遲下水

美國馬薩爾科技公司去年10月23日拍攝的衛星影像顯示，中國海軍第三艘航空母艦正在上海江南造船廠建造。（取自戰略暨國際研究中心網站）

2022/04/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」十七日引述消息報導，由於上海的武漢肺炎疫情處於高峰，管控措施極為嚴厲，中國海軍的第三艘航空母艦建造計畫可能延緩，包括下水日程延後。

消息來源指出，由於上海疫情嚴峻，幾乎所有國營企業都被要求支援人力協助防疫，上海造船廠目前確實人手不足。中國船舶工業集團公司表示，上海造船廠三月廿二日後持續投入防疫，一週內就在長興島打造三間容納逾四千四百張病床的臨時醫院。因此，各界原本預期第三艘航艦會在中國海軍四月廿三日成軍七十三週年之際啟用，但因若干重要零組件交付遭延宕，原定的下水計畫可能延遲。

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據報導，中國軍方原本規劃新航艦的下水典禮，規模至少與二○一七年首艘自製航艦「山東號」的下水儀式相當。

Google Earth近期衛星影像顯示，這艘○○三型（Type 003）新航艦全長三二○公尺，二○一七年起在上海長興島的江南造船廠起造，現已接近完工，包括三組艦載機彈射器已完全覆蓋，顯然準備就緒，但還剩兩組從機庫推升戰機至甲板的升降機尚未完成安裝。該艦的平面飛行甲板配備三組精密電磁彈射器，相當於目前最先進的飛機彈射系統，反觀已成軍的「遼寧號」與「山東號」均採用較老舊的滑躍式飛行甲板。

據了解，依據以沿海省份由北到南順序命名的規則，該航艦可能被稱為「江蘇號」。此外，消息來源也指出，中國海軍打造兩艘補給艦的計畫也因疫情延後。中國政府計畫在二○三○年前至少打造四支航艦打擊群，成為僅次於美國的全球第二大現代化海軍。

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