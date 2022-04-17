烏總統︰俄恐動用核武 全球應做準備

烏克蘭總統澤倫斯基指出，普廷可能使用核武或者化學武器，因為他不在乎烏克蘭人的性命。（美聯社）

2022/04/17 05:30

籲美將俄列為支持恐怖主義國家

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十五日警告，「全世界所有國家」都應該為俄羅斯總統普廷可能在烏克蘭戰爭中，動用戰術核武做好準備；他也呼籲美國總統拜登，將俄羅斯列入支持恐怖主義國家。

澤倫斯基︰這是全世界的問題

澤倫斯基在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪中指出，普廷可能使用核武或者化學武器，因為他不在乎烏克蘭人的性命。他說，「我們應該不要害怕，但是要有所準備。這不光是烏克蘭的問題，而是全世界的問題。」

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澤倫斯基說，烏國評估，已有二千五百到三千名烏軍陣亡，俄軍是一萬九千到兩萬人，烏軍另有一萬人受傷，「很難說他們當中有多少人能活下來」。平民傷亡人數難以量化，在馬立波等遭俄軍封鎖的城鎮，「我們不知道那裡已經有多少人死亡。」

核彈級經濟制裁 拜登未承諾

華盛頓郵報十六日披露，澤倫斯基最近一次與拜登通電話中，請求美國將俄羅斯列入支持恐怖主義國家。了解通話內容的消息人士指出，拜登告訴澤倫斯基，願意探索一些提議對莫斯科施加更大壓力，但是並未承諾會有特定的行動。

列入支持恐怖主義國家，是美國其中一種最強硬、影響最大的制裁手段。即使是在冷戰時期，美國都避免用這種方式制裁蘇聯。目前僅北韓、古巴、伊朗、敘利亞四國被列入這份黑名單。

若將俄羅斯認定為支持恐怖主義國家，造成的衝擊包括對繼續與俄羅斯商業往來的其他數十個國家施以經濟懲罰。前美國國務院官員布拉札基思（Jason Blazakis）近期曾撰文指出，這「會是經濟上的核彈選項」。

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