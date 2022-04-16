不只俄國核威脅 CIA局長示警習野心犯台

美國中央情報局局長伯恩斯十四日發表演說時指出，不能低估俄國總統普廷動用戰術核武的威脅。（美聯社）

2022/04/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）十四日警告，不能對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核子武器此一威脅掉以輕心，此外他也批評中國迄今仍對俄國的侵略保持沉默，並稱習近平主政下的中國的野心「頗具威脅性」，包括可能尋求以武力控制台灣。

伯恩斯是在對喬治亞理工大學師生發表演說時，做上述表示。這是他在俄羅斯入侵烏克蘭後所發表的最廣泛的公開評論，凸顯外界擔憂烏克蘭戰爭恐升級到動用核武的地步。俄國高官日前曾就中立國芬蘭與瑞典將加入北約出言警告，揚言將在該區部署核武。

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伯恩斯提及俄軍的攻烏行動不順，令俄羅斯總統普廷「可能會孤注一擲」與感到挫敗；職是之故，「我們誰都不能對（俄羅斯）可能訴諸戰術或低當量核子武器此一舉動所構成的威脅，掉以輕心」；不過，儘管普廷早已下令俄國核武部隊進入最高警戒，但「我們並未看到許多足以強化此等顧慮的部署與軍事處置的實際證據」。

相較於戰略核武，戰術核武大致意指體積小、重量輕、射程短、威力小，以及適用小規模地區戰爭的核子武器；部分專家估計，俄羅斯有約兩千枚戰術核武。

伯恩斯還說，普廷在烏克蘭戰爭上的所有算計全都出錯，如今飽受埋怨、野心與不安全感的煎熬，並顯然很清楚愈來愈沒有機會重塑烏克蘭的親西方立場；美國情報對烏克蘭對抗俄軍至為重要。

中國威脅性 十年內恐加劇

至於始終不願譴責俄羅斯攻打烏克蘭的中國，伯恩斯稱北京當局是普廷入侵烏克蘭的「沉默夥伴」、對美國構成最大挑戰、是中情局所面對過的最深遠的考驗，還是尋求在從經濟、軍力到太空與網路世界等所有領域上取代美國的強大對手。伯恩斯說，習近平領導下的中國的野心「頗具威脅性」，包括北京當局可能尋求以軍事手段控制台灣，此等風險將在這十年中隨時間進展而加劇。

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