不甩俄外交照會 美增援軍備抵烏

俄國總統普廷指示駐美大使館向美國國務院發布外交照會，警告繼續援助烏克蘭後果難料。（法新社）

2022/04/16 05:30

俄警告援烏是火上澆油

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華盛頓郵報十五日披露，俄羅斯準備全力攻擊烏克蘭東部之際，美國宣布額外向烏提供武器，引發俄國在十二日正式向美國發出外交照會，警告此舉是在為衝突「火上澆油」，可能帶來「無法預測的後果」。此外，在俄軍黑海艦隊「莫斯科號」疑遭烏軍攻擊沉沒後，烏國首都基輔等地十五日遭受愈發猛烈的攻擊，為俄軍撤出北部後，情勢再次升級。

美24小時內到貨 用行動打臉

不過，俄國對美國的威脅並無效用，根據美國有線電視新聞網（CNN）十五日報導，一位不願具名的國防部官員表示，美國最新援助烏克蘭的重型武器軍備，首批將在二十四小時內送達，該批物資將由烏克蘭官員在盟國邊界接收並送往烏國。

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華郵指出，俄國向美發出的外交照會，落款日期為十二日，亦即美將擴大軍援的消息曝光之際，由俄駐美大使館轉交美國國務院，華郵看過副本內容。俄方警告，美國和北大西洋公約組織（NATO）運送「最敏感」的武器系統是在「火上澆油」，可能帶來「無法預測的後果」。俄方指稱的「最敏感」武器包括「多管火箭系統」（MLRS），但據信美國和北約並未向烏提供這類武器。

開戰以來 美軍援已達32億美元

美國總統拜登十三日宣布，額外向烏提供八億美元軍援，包含可與俄軍系統匹敵的長程火砲榴彈砲，及裝甲運兵車、防空雷達、多用途直升機、無人機、反裝甲飛彈、無人水面載具等各式軍備。自烏俄開戰以來，美對烏軍援金額已達卅二億美元。

俄方指控，美國和北約違反移交武器至衝突區的規範，且無視精準打擊武器落入烏國民族主義份子、極端份子和惡棍勢力手中的威脅。俄方還說，北約試圖施壓烏國放棄與俄談判，美國還要求各國將前蘇聯製武器轉交烏國。俄方呼籲美國及其盟友停止為烏克蘭進行軍事化，指這將為地區和國際安全帶來無法預測的後果。

新一輪攻擊 俄首度派長程轟炸機

與此同時，俄軍加大對烏國各地攻勢。除了戰況依舊激烈的烏東頓巴斯外，基輔十五日傳出強烈爆炸，為俄軍月初退出北部地區後，當地遭遇的最猛烈攻擊。南部赫爾松、東北部哈爾科夫、西部伊凡諾—法蘭科夫斯克等地也都傳出爆炸，俄軍聲稱在哈爾科夫殺害多達三十名波蘭傭兵。

俄國國防部十五日指控，烏克蘭鎖定俄國邊境城鎮為攻擊目標後，俄軍將對烏克蘭首都基輔發動更多、更大規模的飛彈攻擊，以回應烏軍的「恐怖攻擊」或「破壞行為」。俄軍前一晚發射巡弋飛彈擊中基輔邊緣負責生產和維修飛彈的維札爾工廠。此外，俄軍也聲稱完全佔領馬立波市內的伊里奇鋼鐵廠，但遭烏國國防部否認，稱鋼鐵廠的戰鬥仍在激烈進行中。

烏軍擊退俄軍馬立波以北攻勢

烏國國防部發言人十五日表示，俄國派出長程轟炸機攻擊馬立波，為兩國交戰以來首次派出這類戰機，俄軍當前重心是奪取馬立波以北的城鎮魯別日諾耶（Rubizhne）、波帕斯納亞（Popasna）和馬立波。不過，烏軍成功在波帕斯納亞、魯別日諾耶擊退俄軍攻勢，並摧毀多輛坦克、裝甲車。

烏國會認定俄軍侵略種族滅絕

烏國總統澤倫斯基十四日則讚揚烏國人民抵禦侵略的決心，而國會通過決議案，認定俄軍行為不僅涉及侵略，還涉及有系統地摧毀烏國人民及其身分，剝奪烏國人自決和獨立發展的權利，已構成「種族滅絕」，要求政府請求外國政府、議會和聯合國認定俄軍犯下「種族滅絕」暴行。

烏克蘭敖德薩市的工人十五日拆掉市政府外設立的五個俄國城市路牌，這五個城市是敖德薩的姊妹市。（歐新社）

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