拜登首度控普廷種族滅絕

美國總統拜登首次指俄國在烏克蘭進行「種族滅絕」。（美聯社）

2022/04/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭的暴行陸續被揭露，美國總統拜登已升高對莫斯科的指控，首次指俄國在烏克蘭進行「種族滅絕」。美國十三日也宣布將提供烏克蘭價值七億五千萬美元（約二一四億台幣）的軍事裝備，加碼援助烏克蘭對抗俄軍。

與此同時，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）十三日敦促中國採取行動，協助終結烏克蘭戰事，並警告北京當局若不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整原則，將無法期待國際社會會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求，似是暗指中國對台灣的主權聲索。

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加碼214億元 軍援烏克蘭裝備

拜登此前曾多次批評普廷犯下戰爭罪，十二日在愛荷華州視察乙醇工廠時，更首次使用「種族滅絕」一詞。他說，「你的家庭預算、加滿你油箱的能力，都不應該繫於地球另一頭是否有個獨裁者開戰並且犯下種族滅絕」。之後他向記者確認，「我是稱之為種族滅絕，因為情勢已經變得越來越明確，（俄羅斯總統）普廷正設法消滅能夠身為烏克蘭人這個概念，而且證據越來越多」。

烏克蘭總統澤倫斯基立即發推文，稱讚拜登是「真正的領袖講真話」。種族滅絕被視為最嚴重的國際罪行，最初用於納粹德國屠殺猶太人；根據聯合國「防止及懲治種族滅絕公約」，「種族滅絕」定義為蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體，包括殺害、使該族群份子身體或精神上受到嚴重傷害等。

美用總統撥款權 無須國會批准

美國最新軍援烏國案，是動用「總統撥款權」（PDA），從現有庫存中提供軍備，無須經過國會批准。據悉，這批援烏裝備可能包括榴彈砲等重型地面火砲系統，以及無人水面載具、Mi-17多用途直升機與核生化防護衣等。另外，五角大廈十三日也邀集美國八大軍火製造商，商討若俄烏戰爭拖上數年，軍火產業產能是否能滿足烏國武器需求。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，俄國侵烏已造成至少一八九二名平民喪生；烏國檢察總長辦公室指出，至少一九一名兒童命喪戰火。

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