烏童致信遇害母︰努力活著 天堂再會

（美聯社）

2022/04/13 05:30

烏國婦孺遭摧殘 聯合國關切

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今，傳出愈來愈多針對婦孺的性暴力及人口走私案件。聯合國婦女署執行主任巴胡斯（Sima Bahous）十一日在聯合國安理會上就此發出「紅旗」警告。同日，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在會中以英文宣讀一名烏國九歲男童寫給已死於戰亂母親的感謝信，矢言努力過活並相約天堂見，孺慕之情令人動容。

這封信中寫道：「媽媽，這封信是我送給妳的三月八日婦女節禮物。謝謝妳帶給我這輩子最棒的九年。好感謝我的童年。妳是全世界最棒的媽媽。我永遠不會忘記妳。我祝妳在天堂好運。我希望妳上天堂。我會好好表現，也上天堂。」

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基斯利茨亞告訴安理會，這家人在驅車逃難途中，母親遭俄軍殺害，她的孩子一直待在車上，直到當地居民相救帶到避難處，「但不該有這種信要寫」。他直指聯合國維持國際和平與安全機制未適當運作，有待修正；但在俄國擁有安理會常任理事國否決權的情況下，他質疑修正的可能性，但若無法制止俄國暴行，烏國「將有愈來愈多孩童變成孤兒。愈來愈多母親會失去孩子。」

巴胡斯也指出，「大規模流離失所、大量應徵入伍者和僱傭兵，以及針對烏克蘭平民呈現的殘暴行為，已引發所有危險信號」；愈來愈多性暴力案件浮上檯面，必須展開獨立調查與究責。但俄國為安理會常任理事國，可否決調查提案。

聯合國兒童基金會（UNICEF）緊急應變計畫主任方登（Manuel Fontaine）也就烏國兒童面臨饑荒提出警告。據估計，烏國還留在家裡的三二○萬名孩童中，近半數可能沒有足夠食物可用。

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