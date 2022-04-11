歐洲制裁俄羅斯 俄與西方科研合作受衝擊

歐洲制裁俄羅斯已導致數千萬美元的科研經費遭到擱置，數以百計的合作計畫被撤銷或中斷。圖為位於俄羅斯聯邦薩哈（雅庫特）共和國的東北科學站電視台。（路透檔案照）

2022/04/11 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕針對烏克蘭戰爭對俄羅斯科學發展的衝擊，路透接觸逾二十四名科學家後發現，多人對歐洲制裁莫斯科導致數千萬美元科研經費遭擱置感到憂心。俄羅斯與西方數以百計的合作計畫若非完全撤銷，就是中斷，雙方關閉許多溝通管道，研究行程無限期延後。一九九一年蘇聯瓦解後，耗費多年建立的國際合作，似乎已因俄國入侵烏克蘭而瓦解了。

報導說，自二〇〇〇年以來，數十名國際科學家每年前往西伯利亞科雷馬河畔的東北科學站，研究北極環境的氣候變遷效應，但烏俄戰爭使德國馬克斯．普朗克生物地球化學研究所凍結支付研究站人員與設備維修的經費。相關設備用來測量氣候變遷融化北極永凍土的速度，以及釋出的甲烷量。

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馬克斯．普朗克學會發言人亨格斯伯格（Peter Hergersberg）說，資金凍結恐導致二〇一三年以來該科學站的連續測量中斷，影響科學家對暖化趨勢的理解。美國生態學者舒爾（Ted Schuur）也說，全球三分之二的永凍土位於俄國，缺少俄國永凍土的變化數據，實際上也等於是對全球永凍土變化的理解留下空白。

報導說，受相關衝擊的計畫還包括在俄國興建高科技研究設施，例如一座離子對撞機與一座中子反應爐，歐洲承諾對後者提供二五〇〇萬歐元經費。科學家說，相關技術將開啟一個世代的研究，使從基礎物理到新材料、燃料與藥物的開發無不受惠。

另一項撥款一五〇〇萬歐元，用以設計能源轉型所需的低碳材料與電池技術也遭凍結。俄國環境科學家申帕勤科（Dmitry Shchepashchenko）說，對科學整體而言，這是雙輸作法，氣候變遷與生物多樣性等全球議題若剔除俄國領土與專家，將無以為繼。

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