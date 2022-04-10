傳索羅門允中駐軍 美急派印太事務官關切

索羅門群島與中國的安全合作，引起美國、澳洲、紐西蘭等國高度警惕。圖為中國駐索國首都荷尼阿拉大使館外的公告欄上，展示中索合作的照片。（美聯社）

2022/04/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和南太平洋索羅門群島上月底草簽「安全合作框架協議」，外界憂心中國人民解放軍未來可在當地設立常駐基地，紛紛竭力阻止。英國「金融時報」九日引述四名知情人士披露，美國總統拜登指派白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾和國務院亞太事務助理國務卿康達在本月出訪索國，傳達美方對中索愈走愈近的疑慮。

據報導，中索準備展開安全合作的消息傳開後，周邊國家憂心中國海軍船艦和軍隊可能以保護中國在當地的人員和基礎建設為由常駐索國。對此，澳洲秘密情報局（ASIS）局長席孟和國家情報處處長席瑞爾最近一週接連拜會索羅門總理蘇嘉瓦瑞，但不論澳洲或紐西蘭如何遊說，索方都不打算重新考慮與中國的安全合作。

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先前外流協議草案顯示，索羅門群島可要求中國調派警察、武警、軍事人員和執法人員和軍隊支援，並允許中國船隻訪問索國執行後勤補給、停靠和轉運等。索羅門群島位於澳洲東北方，兩國相距約兩千公里，中國若駐軍將對澳帶來極大威脅。

儘管中索日前皆出面否認建設海軍基地的傳聞，但澳洲國防部長杜登九日警告，中國的保證僅是宣傳用語，並不足信。

美國太平洋艦隊司令帕帕羅日前也批評，中索安全合作協議是一個會讓美國及其夥伴憂心不已的「秘密」協議。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）表示，「這只不過是剛開始，距離中國真正在索國實現軍事存在還有很長時間，但光是看到中國的企圖，就足夠令人擔心。」

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