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    北京唯一支持 李家超參選香港特首

    長期在香港警務和保安部門服務的李家超，7日卸下香港政務司司長一職後，9日宣布參選預定5月8日舉行的特首選舉。（美聯社）

    長期在香港警務和保安部門服務的李家超，7日卸下香港政務司司長一職後，9日宣布參選預定5月8日舉行的特首選舉。（美聯社）

    2022/04/10 05:30

    長期在香港警務和保安部門服務的李家超，7日卸下香港政務司司長一職後，9日宣布參選預定5月8日舉行的特首選舉。香港媒體普遍認為，在北京的力挺下，他將是唯一的參選者，不會有對手。李家超在記者會上公布3大施政方向，強調要秉持「愛國者治港」原則，全面提升香港競爭力與奠定香港發展的穩固基石。但他沒有提出任何具體政策，也不接受國際媒體提問，挨批毫無內容，只剩口號。（編譯茅毅）

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