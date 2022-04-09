芬蘭瑞典擬入北約 俄威脅重洗牌

烏克蘭總統澤倫斯基八日向位在首都赫爾辛基的芬蘭國會發表視訊演說，呼籲歐洲國家應該立刻禁止進口俄國天然氣。不過，就在澤倫斯基演說之前，芬蘭政府及多個部會網站遭到攻擊，一度停擺兩個小時。在演說之後，芬蘭政府宣布加入歐洲各國行列，驅逐兩名俄國外交官員。（法新社）

2022/04/09 05:30

芬蘭最快五月提申請

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典對加入北大西洋公約組織（NATO）更加積極，又以芬蘭政府和民間已有極高共識，最快五月就會提出申請，而北約也早已表明樂見其成。然而，俄國再次恫嚇，若芬、瑞加入北約，俄國「必須讓西側更精實」，以自己的方式「重新平衡局勢」。

俄嗆「重新平衡局勢」

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）七日參加北約外長會議後透露，政府將在數日內向國會提交報告，說明烏俄戰爭對本國安全的影響，至於是否尋求加入北約，數週內會有說明。他強調，烏俄衝突凸顯俄國願意冒軍事行動之險，「我們也可能面對必須尋求合作的局面」；若國會鼎力支持，政府準備好迅速提交申請。芬俄陸地邊界長達一千三百公里，最新民調顯示六十％民眾支持加入北約，比去年秋季飆升卅四％，也是一九九八年進行相關民調以來最高數字。

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前芬蘭總理史塔布（Alexander Stubb）向美國新聞網站Axios表示，芬蘭人希望加入北約是被「合理的恐懼」驅使。他相信，政府最快五月就會決定是否加入北約。事實上，部分芬蘭國會議員確實希望趕在北約六月底西班牙馬德里高峰會前提出申請。

俄恐發動混合式攻擊

據報導，芬蘭常備役廿八萬人，後備役九十萬人，多年來與北約維持合作關係。美國公共政策研究團體「德國馬歇爾基金會」布魯塞爾辦事處執行長勒瑟（Ian Lesser）表示，芬蘭有多難對付，俄國一定心知肚明；北約納入芬蘭後，會將「戰略縱深」帶到波羅的海。不過，史塔布警告，從芬蘭提出申請到獲准加入期間，俄國可能對芬發動「混合式攻擊」。

俄國已多次語帶威脅道，若芬、瑞加入北約，將面臨「嚴重的軍事和政治後果」。克宮發言人佩斯科夫七日也表示，俄國會以自己的方式「重新平衡局勢」，以確保俄國安全。不過，他說，俄國不會視此為生存威脅。面臨生存威脅是俄國動用核武的情況。

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