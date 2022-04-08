普廷富可敵國 靠兩女兒藏匿財產

普廷的大女兒。（取自網路）

2022/04/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國六日宣布最新一輪制裁俄羅斯措施，對象包括俄羅斯總統普廷的兩名成年女兒瑪麗亞（Mariya Putina，或Maria Vladimirovna Vorontsova）和卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova），令外界好奇。美國官員說，有理由相信，普廷利用女兒藏匿財產。

姊在生技界 妹在科技界

美國財政部六日公布的這項制裁案指出，卡特琳娜是科技公司高層主管，她的工作支持了俄國政府和國防產業；瑪麗亞負責政府出資的基因研究計畫，該計畫由普廷親自監督，獲得克里姆林宮提供數十億美元資金。一名美國政府高層官員說，「我們有理由相信，普廷和他的許多親信、寡頭，用家人將其資產財富放在美國和世界其他許多地方的金融體系中，隱匿財產」，「這是為什麼我們針對他們」。

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普廷對他的家庭極度保密，很少談論家人，也從未公開承認子女的名字，也因此，他子女的許多個人資料都蒙上神秘面紗。瑪麗亞和卡特琳娜都是普廷與前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）所生，長女瑪麗亞現年卅七歲，是兒童內分泌醫學家，現名列莫斯科內分泌研究中心醫師，二○一九年曾在訪問中透露自己擔任專門研究癌症的醫學公司Nomeko的共同創辦人；該公司據稱是俄國醫療保健領域的最大型投資案，英國廣播公司（BBC）新聞曾報導，瑪麗亞擁有廿％的股份。

據傳姊妹已離婚或分居

卡特琳娜小瑪麗亞一歲，去年曾出席有俄國版「達沃斯經濟論壇」之稱的「聖彼得堡國際經濟論壇」，談論國際投資爭端，當時大會介紹她的身分是莫斯科國立大學複雜系統數學研究中心副主任。但她較為人所知的是她熱愛競技搖滾舞蹈，並因此擔任「世界搖滾聯盟」（WRRC）行銷副總裁。

二○一五年「路透」曾報導，卡特琳娜自稱是基里爾（Kirill Shamalov）之妻，夫婦倆總共持有的公司資產價值約廿億美元；基里爾的父親是普廷老友沙馬洛夫（Nikolai Shamalov），擔任「俄羅斯銀行」（Bank Rossiya）股東，該銀行與普廷政權有關聯，被美國官員稱為俄國精英的私人銀行。不過，她和姊姊瑪麗亞據稱現在都已離婚或分居，瑪麗亞的前夫是荷蘭商人法森（Jorrit Joost Faassen）。

俄羅斯總統普廷的女兒卡特琳娜去年六月出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）。（路透檔案照）

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