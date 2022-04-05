為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    各國譴責俄 中國裝聾作啞

    俄軍在烏克蘭首都基輔西北方小鎮布查行刑式處決平民，震驚全球。圖為民眾舉牌抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（法新社）

    俄軍在烏克蘭首都基輔西北方小鎮布查行刑式處決平民，震驚全球。圖為民眾舉牌抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（法新社）

    2022/04/05 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔西北方小鎮布查行刑式處決平民，當地屍橫遍野，震驚全球。然而，英國「金融時報」指出，中國試圖在支持莫斯科與俄軍入侵的日益嚴重後果之間取得平衡點，至今仍對俄軍暴行噤聲，中國社群媒體則出現正反質疑聲浪。

    據報導，儘管中國官方表達對戰爭人道後果的擔憂，並呼籲和平解決，但迄今仍拒絕將俄國攻擊烏克蘭定義為侵略，也沒有譴責莫斯科，還附和俄方在安全問題上的論點。對於布查屠殺事件，中國官方媒體不是隻字未提，就是僅報導莫斯科否認俄軍參與其中。

    而在中國社群平台上，四日上午仍有包含布查慘況影像的貼文，部分網友對這項消息表示驚恐。不過，「微博」卻充斥知名博主的發文，質疑屍體照片的真實性，並將暴力事件歸咎於烏克蘭「納粹」戰士。

    一名以美國影星克林伊斯威特肖像為大頭照的網友寫道，「這一定是戰爭的轉折點，外人無從得知事件的真相，但殘害平民是事實。俄烏戰爭實際上已經朝著某個皇帝無法控制的方向發展。這不是權力可以控制的，如果發動戰爭的一方不能佔據道德制高點，戰爭將難以繼續。」該篇貼文以英文單字表示戰爭，一些詞語則以同音字取代，以躲避審查。

    香港「南華早報」則分析，北京當局眼看烏克蘭戰爭強化美歐及印太國家關係，近來頻頻邀請東南亞國協成員國政要到訪，外交部長王毅也出訪印度，企圖拉攏鄰國。但學者認為，周邊國家不願中國成為區域霸主，希望美國在印太地區持續維持強大存在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播