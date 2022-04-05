各國譴責俄 中國裝聾作啞

俄軍在烏克蘭首都基輔西北方小鎮布查行刑式處決平民，震驚全球。圖為民眾舉牌抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（法新社）

2022/04/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔西北方小鎮布查行刑式處決平民，當地屍橫遍野，震驚全球。然而，英國「金融時報」指出，中國試圖在支持莫斯科與俄軍入侵的日益嚴重後果之間取得平衡點，至今仍對俄軍暴行噤聲，中國社群媒體則出現正反質疑聲浪。

據報導，儘管中國官方表達對戰爭人道後果的擔憂，並呼籲和平解決，但迄今仍拒絕將俄國攻擊烏克蘭定義為侵略，也沒有譴責莫斯科，還附和俄方在安全問題上的論點。對於布查屠殺事件，中國官方媒體不是隻字未提，就是僅報導莫斯科否認俄軍參與其中。

請繼續往下閱讀...

而在中國社群平台上，四日上午仍有包含布查慘況影像的貼文，部分網友對這項消息表示驚恐。不過，「微博」卻充斥知名博主的發文，質疑屍體照片的真實性，並將暴力事件歸咎於烏克蘭「納粹」戰士。

一名以美國影星克林伊斯威特肖像為大頭照的網友寫道，「這一定是戰爭的轉折點，外人無從得知事件的真相，但殘害平民是事實。俄烏戰爭實際上已經朝著某個皇帝無法控制的方向發展。這不是權力可以控制的，如果發動戰爭的一方不能佔據道德制高點，戰爭將難以繼續。」該篇貼文以英文單字表示戰爭，一些詞語則以同音字取代，以躲避審查。

香港「南華早報」則分析，北京當局眼看烏克蘭戰爭強化美歐及印太國家關係，近來頻頻邀請東南亞國協成員國政要到訪，外交部長王毅也出訪印度，企圖拉攏鄰國。但學者認為，周邊國家不願中國成為區域霸主，希望美國在印太地區持續維持強大存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法