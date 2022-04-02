烏直升機越邊界 炸俄油庫

俄國貝爾哥羅德一處能源庫，遭烏軍飛彈擊中後爆炸起火，火勢直竄天際。（法新社）

2022/04/02 05:30

戰事不力 傳普廷軟禁幕僚

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事持續逾月，首度傳出烏軍跨境攻擊俄國一處燃料庫，而佔領車諾比核電廠的俄軍也開始往白俄羅斯撤退，據稱是出於輻射感染疑慮。不過，烏國總統澤倫斯基警告，俄軍開始在烏東、烏南重新集結，料再次發動強力攻勢；他同日也開除兩名叛國將領。美國總統拜登也首度談論克里姆林宮內部緊張，指俄國總統普廷可能已因戰事不利，開除或軟禁部分幕僚。

與烏克蘭距離卅五公里的俄國貝爾哥羅德（Belgorod）州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）一日指控，烏軍兩架直升機越境後，在低空發射數枚飛彈擊中一處燃料庫，導致爆炸起火，烈焰和濃煙直衝天際，並有兩名員工受傷，部分區域須疏散人員，但並不影響能源輸送或價格。不過，擁有該燃料庫的俄羅斯石油公司（Rosneft）則指事件中無人受傷。克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，此事可能影響兩國未來和談。

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烏克蘭國家核電公司（Energoatom）三月卅一日表示，佔領車諾比核電廠數週的俄軍已分成兩列離開前往白俄，同意將保護核電廠的責任交還烏方，而廠內工人居住的鄰近城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）的俄軍也已撤離，遭俘虜的烏軍一併被帶走。不過，仍有部分俄軍留在隔離區內。烏方認為，俄軍在高放射性的「紅森林」挖壕溝和其他防禦工事，士兵可能吸收「顯著劑量」的輻射，暗示這是俄軍倉促撤離的原因，但國際原子能總署（IAEA）稱無法證實。

澤倫斯基開除兩叛國將領

澤倫斯基卅一日向全國發表演說指出，他已開除安全局內部安全部門主要負責人和赫爾松地區負責人，指兩人是「反英雄」，又指他現在沒時間處理所有叛徒，但他們終將受罰。

拜登表示，西方各國情報顯示，普廷在發動戰爭後愈來愈孤立，其幕僚可能未告知他俄軍在烏的困境，可能已有人遭到開除或軟禁在家，但他也認為其中存在臆測，不願過度採信。另外，拜登也對俄方聲稱正在縮減部分地區攻勢表示懷疑，反而有證據顯示俄方正在強化對頓巴斯的攻擊。

紐約時報分析，美國官員研究烏俄戰事五週後認為，這場戰爭是由莫斯科當局直接「遠端遙控」進攻行動，實際的戰場上並無核心指揮官，導致陸海空行動無法協調一致，再加上後勤補給零零落落，且推估七千至一萬五千名官兵陣亡，包括至少七名將領，軍隊士氣更是每況愈下，這或許可以解釋俄軍為何出師不利。

俄國貝爾哥羅德一處能源庫，遭烏軍飛彈擊中後爆炸起火，火勢直竄天際。（取自網路）

俄國貝爾哥羅德一處能源庫，遭烏軍飛彈擊中後爆炸起火，火勢直竄天際。（美聯社）

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