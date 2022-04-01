不只戰車斷料晶片短缺…美追加制裁 俄航也「禁飛」

美國商務部3月30日將多家俄羅斯航空公司的73架波音飛機納入違反出口管制清單。圖為俄羅斯國營「俄羅斯航空公司」（Aeroflot）旗下的波音777-300ER型客機。（路透）

2022/04/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國商務部三月卅日追加制裁俄羅斯，將七十三架俄羅斯航空公司營運的波音飛機列入違反美國出口管制的制裁清單，形同禁飛。商務部說，全球多國參與的對俄出口管制，已導致俄國戰車生產停擺，也無法獲得廣泛用於情報、軍事系統的晶片。

商務部三月稍早將一百架俄國航空公司營運的飛機列入制裁清單，其中九十九架為波音飛機；卅日將其中的十二架除名，另外增列七十三架。商務部警告，全球各地的企業和實體提供加油、維修、保養、零件和服務，都違反美國出口管制，將遭到美方追究，「包括顯著的刑期、罰款、失去出口優惠待遇或其他限制。」

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全球33國響應出口管制行動

商務部主管出口行政的助理部長肯德勒（Thea Kendler）說，儘管美國僅佔俄國進口商品來源的五％，但歐盟和其他盟邦共佔約五十％；全球卅三個國家響應出口管制行動，正對俄國侵略烏克蘭戰爭造成「有意義的衝擊」。

根據烏克蘭政府說法，俄羅斯兩家主要坦克製造工廠由於缺乏外國元件，已停止生產；俄國半導體和電腦製造商「貝加爾電子」（Baikal Electronics）無法取得用於監控、伺服器和其他國內通訊設備的晶片；全球最大晶片代工廠台積電退出俄國市場，也斷了俄羅斯微處理器製造商「莫斯科中央科技公司」（MCST）的Elbrus處理器晶片來源，該型處理器廣泛用於俄國的情報、軍事系統。另外，俄國汽車品牌拉達（Lada）因出口管制造成斷料，暫停汽車生產。

採購俄天然氣 一定要付盧布

俄羅斯因為遭到全球制裁，打算所有出口商品都要求以盧布計價，包括歐洲十分依賴的能源產品。俄國總統普廷卅一日在電視談話中表示，已簽署命令要求自四月一日起，外國向俄國採購天然氣，都必須在俄國銀行開設盧布帳戶、以盧布付款，未以盧布付款將視為違約，中止合約。他說，「沒人賣免費的東西，我們也不是在做慈善，就是說，現有合約將會暫停」。對此，德國經濟部長哈柏克、法國財政部長勒麥爾同聲表達，拒絕被俄「勒索」。

拒絕勒索 德不排除輪流供電

稍早，德國政府發言人表示，總理蕭茲前一天與普廷通電話，普廷說歐洲可繼續使用歐元向俄國採購天然氣，付款一如往常轉帳到俄國天然氣工業銀行（Gazprom Bank）後，會再轉換成盧布。克里姆林宮發布兩人通話紀錄，指普廷向德國表示，俄方要求以盧布支付天然氣並未違反俄國與歐洲進口商的合約條款。德國已啟動緊急應變計畫，必要時不排除輪流供電，因應俄國可能的供應中斷。

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