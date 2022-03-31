波蘭開歐盟第一槍 禁俄煤進口

波蘭總理莫拉維茨奇宣布禁止進口俄羅斯煤炭。莫拉維茨奇本月15日與捷克、斯洛維尼亞總理聯袂前往基輔，力挺烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社檔案照）

2022/03/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕波蘭卅日宣布，禁止進口俄羅斯煤炭，並將在今年底前完全停止進口俄國石油，成為歐盟第一個對俄國能源下禁令的國家。荷蘭、比利時等四個歐盟國家，則祭出最新外交制裁，驅逐四十三名被懷疑從事情報工作的俄國外交官。

俄駐歐盟43名外交官涉情蒐 荷比等4國同步驅逐

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波蘭總理莫拉維茨奇宣布，啟動歐盟國家中最大刀闊斧擺脫俄國能源的計畫，除了禁止俄國煤炭，五月起也將停止進口天然氣，今年底完全停止進口俄國石油，並敦促其他歐盟成員國跟進，因為俄國出口石油和天然氣的收益，正助長俄國的戰爭機器。他還呼籲歐盟執委會對所有進口的俄國油、氣、煤等碳氫化合物課稅，實現貿易「正義」。

美國、英國已在本月初宣布禁止進口俄國油氣，使歐盟面臨封殺俄國能源的更大壓力。去年，歐盟四十％的天然氣來自俄國。波蘭此前已大幅減少對俄國能源的依賴，正在擴建西北部港市斯文諾契（Swinoujscie）的液化天然氣接收站，接收來自卡達、美國、挪威和其他出口國的天然氣；一條從挪威輸送天然氣的波羅的海新管線，也將在年底啟用。

捷克驅逐俄國副大使

另一方面，比利時、荷蘭、愛爾蘭和捷克等四國，廿九日以懷疑從事間諜活動為由，同步宣布驅逐數十名俄國外交官。比國外交部長威爾梅斯說，將驅逐廿一名俄國外交官，給予兩週期限離境。荷蘭驅逐十七名被認為以外交官身分從事「秘密活動」的情報人員。愛爾蘭要求俄國大使館四名「高階官員」離境，理由是從事「與國際外交行為不符」的活動，意即進行情報工作。捷克驅逐俄國副大使，要求七十二小時內離境，外交部推文稱「我們與盟邦一起，降低俄國在歐盟的情報活動」。

聯合國專家赴烏 調查俄戰爭罪行

俄國侵略烏克蘭的戰事延燒超過一個月，聯合國卅日指派三名人權事務專家，調查烏國境內可能的戰爭罪行。這個獨立調查小組由前聯合國盧安達國際刑事法庭（ICTR）庭長、挪威法官摩斯（Erik Mose）領導，將調查這場戰爭中所有侵權、違反國際人道法的指控，預計九月提出初步報告。

烏克蘭和歐美國家指控俄軍屠殺平民，最明顯的例子就是烏南戰略重鎮馬立波（Mariupol），至少五千人喪命。聯合國表示，烏俄戰爭迄今五週已造成四○一萬名烏克蘭人逃離家園，超過聯合國難民署（UNHCR）原本估計的四百萬人，且流離失所民眾增加速度和規模，在歐洲創下二戰以來之最。

波蘭總理莫拉維茨奇（左4）本月15日與捷克、斯洛維尼亞總理聯袂前往基輔，力挺烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社檔案照）

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