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    北約擴大增兵東歐 俄回嗆有權用核武

    立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（左）23日造訪烏克蘭首都基輔，與烏國防長列茲尼科夫（右）合影，表達對烏克蘭英勇抗戰的支持。艾努沙斯卡斯是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，首位不畏戰火親臨烏克蘭的外國防長。（路透）

    立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（左）23日造訪烏克蘭首都基輔，與烏國防長列茲尼科夫（右）合影，表達對烏克蘭英勇抗戰的支持。艾努沙斯卡斯是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，首位不畏戰火親臨烏克蘭的外國防長。（路透）

    2022/03/25 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織（NATO）廿四日召開峰會，會後發表聯合聲明，警告俄將因侵略烏克蘭付出「毀滅性」代價，要求俄國總統普廷立即停戰、撤軍，並警告白俄羅斯立即結束與俄國的合謀侵略。美國總統拜登說，北約同意強化歐洲盟邦軍力，特別是在東歐，決定在斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞與匈牙利四國部署四支新戰鬥部隊，並在六月的下一次北約高峰會前，敲定新增兵力的相關方案。

    北約在聲明中，讚揚烏克蘭人民的英勇抵抗，矢言加強對烏克蘭的武器交付，並針對來自俄羅斯的化武和核威脅提供保護，也承諾全面加強北約盟國的安全與國防，將強化社會與基礎建設韌性來抗對俄國惡意影響力。英國首相強森在峰會前直批普廷已跨越「野蠻紅線」。

    北約秘書長任期延長

    北約領袖也宣布，鑑於北約正面臨一個世代以來最大的安全挑戰，決定把秘書長史托騰伯格的任期延長一年到明年九月卅日。史托騰伯格則敦促中國明確譴責俄羅斯的侵略，並呼籲中國不要提供俄國政治等支持，他說：「我們決心繼續讓俄羅斯付出代價，以結束這場殘酷的戰爭」。

    法新社報導，一位美國高層官員廿四日出席北約峰會時告訴記者，美國及北約盟國正就提供烏克蘭反艦飛彈進行磋商。他表示，實現這一目標可能存在一些技術挑戰，但美方正與盟邦協商並開始著手解決問題。俄軍廿日曾從克里米亞外海一艘軍艦上，朝烏國陸地一連發射八枚巡弋飛彈。

    史托騰伯格在北約峰會後警告，俄國正散播烏克蘭、美國或北約可能動用化學或生物武器的說法，可能以此為藉口在烏克蘭發動生化攻擊，這些攻擊可能會造成污染，影響北約國家人民，產生廣泛後果。

    烏俄戰火延燒，外界關心普廷是否動用核武，普廷的發言人佩斯科夫廿二日聲稱，如果俄羅斯面臨國家生存危機時，將不排除使用核武。俄羅斯駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）廿四日接受媒體訪問時甚至表示，「若俄羅斯遭受北約的威脅，俄羅斯有權利按下核武按鈕」。

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