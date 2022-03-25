入侵滿月 基輔東側俄軍改採守勢

烏克蘭首都基輔市政府的工作人員23日堆疊沙包覆蓋義大利中世紀詩人但丁雕像，以免被俄軍砲火摧毀。（美聯社）

2022/03/25 05:30

〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿四日於俄羅斯進犯滿月這天，在圍困中的烏國首都基輔以英文對全球公民發表演說，強調「世界必須制止這場戰爭」，籲請世人從各地上街抗議俄國血洗入侵暴行，「以和平之名站出來」。

澤倫斯基籲全球站出來抗俄

澤倫斯基說，俄羅斯侵略烏克蘭是一場反對自由的戰爭，目的是要摧毀整個歐洲和世界的自由。他呼籲世界團結起來反對俄國的入侵，「從今天起，請表明立場，請從你的辦公室、家庭中、校園中走出來，以和平的名義，持象徵烏克蘭的標誌來支持烏克蘭，支持自由，支持生命」。

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美國廿二日評估俄國進軍烏國首都中心還剩廿公里，但美國國防部資深官員廿三日表示，俄國軍隊過去一天內從基輔東部撤退多達卅公里，正改採「守勢」；烏方則由基輔東部及東北部朝俄方推進五十五公里，兩軍攻守從廿二日改變。

俄國至少已有六名將領陣亡，二日曾聲稱四九八名士兵戰死，自此也未更新傷亡數字，但烏方指俄軍已一．五六萬人喪命，廿三日於俄國二○一四年併吞原屬烏國的克里米亞為黑海艦隊副司令巴利舉行喪禮。北約廿三日根據烏克蘭當局數據估計，在烏國軍民頑強抵抗下，俄國過去四週在烏國戰死逾一．五萬名士兵，直追俄過去十年在阿富汗喪命總和。

西方專家分析，俄軍高階將領頻傳陣亡，顯示烏國方面能夠鎖定俄軍將官的位置，可能是透過攔截他們的手機訊號定位，讓他們容易被烏國的無人機辨識出所在地。

不能定位 估俄再兩週無法射彈

熟悉俄軍的前蘇聯軍官暨亞塞拜然軍事評論家魯斯塔姆查德（Agil Rustamzade）近日分析，俄國上月廿四日對烏克蘭展開的「特別軍事行動」準備不足，且官兵不知為何而戰，加上沿用二戰時期戰術，更未料到烏國抵抗的強韌程度，預言俄軍再過兩週就無法再發射飛彈。關鍵在於其全球定位系統（GPS）收發器為台灣製︰由於台灣加入制裁俄國，俄方無法自行生產的情況下，俄軍將耗盡庫存；至於一般武器彈藥，也大約只夠撐一個月。

抗俄滿月，烏克蘭總統澤倫斯基在基輔以英文對全球公民發表演說，強調「世界必須制止這場戰爭」。（路透）

各國追加馳援烏克蘭

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