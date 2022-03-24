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    把俄逐出G20？ 拜登赴歐深化制裁

    美國總統拜登廿三日出發前往比利時布魯塞爾，出席廿四日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，討論支援烏克蘭對俄抗戰的行動。（美聯社檔案照）

    美國總統拜登廿三日出發前往比利時布魯塞爾，出席廿四日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，討論支援烏克蘭對俄抗戰的行動。（美聯社檔案照）

    2022/03/24 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登廿三日展開歐洲訪問行程，就烏克蘭戰爭和加強制裁俄羅斯，與歐洲盟國交換意見，並宣布新一波制裁行動，據傳歐美將聯手把俄國逐出廿國集團（G20）。對此，莫斯科當局廿三日怒指美國在幕後施壓各國，並稱俄國總統普廷將出席今年十月的G20領袖高峰會。

    路透廿二日引述七大工業國集團（G7）消息人士報導，美國及其西方盟國正評估俄國是否適合繼續待在G20。歐盟消息人士也證實，歐洲國家已向G20輪值主席國印尼表明，俄國不宜出席G20會議。美國國家安全顧問蘇利文廿二日被問到此事時指出，美方深信俄國在國際組織與國際社會不會一如既往，其他任何聲明將在與盟國協商後再說。

    稍早，俄國駐印尼大使伏洛比耶瓦指出，印尼已邀請普廷出席十月底在峇里島舉行的G20高峰會，普廷也打算出席，但是否成行須視武漢肺炎疫情等許多因素而定。克里姆林宮發言人佩斯科夫稍後表示，美國顯然將繼續對G20其他成員施壓，「但如我們所見，有些國家傾向恪守其獨立的主權觀點」。

    中印巴等國恐不支持

    G20與G7均為統籌從氣候變遷到跨境債務等各類議題的重要國際平台，G7曾在二○○○年初接納俄國擴大為G8，但在一四年俄國併吞克里米亞而遭無限期停權後又恢復為G7。相較之下，G20摒除俄羅斯成為G19的難度較高，中國、印尼、印度、巴西與南非等國似乎都不會支持。

    拜登前往比利時布魯塞爾，出席廿四日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會會議，討論國際社會支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的行動，之後轉往波蘭與波蘭總統杜達會面。蘇利文在拜登行前表示，拜登此行將尋求強化與盟國及夥伴建立絕佳團結，及深化針對俄羅斯的經濟制裁，並於廿四日峰會召開當天與盟國一起公布進一步制裁。

    在北約召開峰會前，北約秘書長史托騰柏格廿三日指控，中國在政治上支持俄國侵略烏克蘭，包括散播謊言和虛假資訊，而且可能援助物資。

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