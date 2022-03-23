俄升高無差別攻擊 下一步恐動用化武

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的儲油槽暨工業區21日遭俄軍空襲，不斷冒出濃煙。（法新社）

2022/03/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰事進入第廿七天，俄軍改變攻擊戰略，對平民住宅、商業區進行無差別攻擊，烏國南部港市馬立波持續遭圍城砲轟，城市被毀、醫院夷平、平民死傷，數十萬人遭困，首都基輔的一處購物中心廿一日凌晨遭到俄軍砲火攻擊，傳出至少八人死亡。烏國預期，俄軍還會升高這種無差別攻擊。美國總統拜登警告，俄國總統普廷在入侵烏克蘭問題上「已走投無路」，他可能考慮動用生化武器，但拜登沒有提供證據。

拜登廿一日稱，俄羅斯宣稱烏克蘭擁有生物和化學武器，就是普廷正考慮使用這兩種武器的一個明確訊號，普廷恐用「栽贓手段」來證明對烏克蘭使用生化武器的正當性。拜登重申，若俄羅斯使用生化武器，將面臨「嚴重後果」。

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隨著俄軍遭遇頑抗，促使普廷下令核子部隊待命，引爆俄將動用核武的議論。紐約時報廿一日報導，如果普廷下令使用核武，可能不會像美國二戰時在廣島、長崎那樣，投擲大規模毀滅性的原子彈，而會是規模較小的（戰術）核武，但這也可能將烏國變成小型核子戰場。

另一方面，在烏克蘭南部港口城市赫爾松，當地民眾繼廿日用肉身阻擋軍車後，廿一日又在自由廣場上集會示威，沒想到俄軍突然對示威者開槍鎮壓，丟出震撼彈。赫爾松是至今唯一被俄軍攻陷城市。

威逼投降 強擄孩童至俄

赫爾松月初陷落後，俄軍殘暴鎮壓逼投降，還切斷所有人道援助，恐怕成為另一個人道災難；此外，烏克蘭還指控俄軍在烏東頓巴斯地區，強擄二三八九名兒童，並將他們強制送往俄羅斯。

俄媒爆傷亡逾萬 秒刪文

對於烏克蘭出乎意外的頑強抵抗，俄軍對自己的損失都語帶保留，從本月二日公布四九八人陣亡、一五九七人受傷後，即未再更新傷亡數據。而親克里姆林宮的共青團真理報廿一日的報導引述國防部數據，俄軍死亡人數已達九八六一人、一萬六一五三人受傷，但該文上線後幾分鐘就被刪除。該報編輯松戈爾金表示，因網站被駭，傷亡數字遭竄改，已將錯誤資訊立即刪除。

此前烏軍不斷放消息稱俄軍官兵死傷慘重，但實際數字難以得到第三方驗證，紐約時報上週一篇報導中提及，據美國情報部門保守估計，自開戰以來已有超過七千名俄軍死亡，比廿年來在伊拉克和阿富汗死亡的美軍人數加起來還要多。若此次共青團真理報洩漏的數字為真，代表俄軍的死傷就遠比英美估計的還要嚴重。

俄軍無差別攻擊加劇，烏克蘭首都基輔一座購物商場20日晚間遭砲擊，至少8死。（法新社）

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