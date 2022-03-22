俄軍黑海艦隊副司令陣亡 德外長：歐盟將撥315億供烏國採購武器

俄國海軍黑海艦隊副司令巴利在俄軍進攻亞速海港市馬立波時陣亡，據稱他是第一位在烏俄戰爭中喪命的俄國海軍高階軍官。（圖：取自網路）

2022/03/22 05:30

首位俄海軍高階軍官喪命

〔編譯茅毅／綜合報導〕烏克蘭抵抗俄羅斯侵略再傳捷報！俄國海軍黑海艦隊副司令巴利（Andrei Nikolayevich Paly）在俄軍進攻亞速海港市馬立波（Mariupol）時陣亡，據稱他是第一位在烏俄戰爭中喪命的俄國海軍高階軍官。

德國外長貝爾伯克廿一日表示，歐盟將撥款十億歐元（約三一五億台幣）支持烏克蘭，使該國得以購買自己所需的武器，對抗入侵的俄羅斯部隊。

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俄軍迄今至少5將領身亡

俄軍二月入侵烏國以來，迄今已知有至少五名將領陣亡，包括一名中將和四名少將。分析家指出，俄軍約有廿名將領在烏克蘭前線負責指揮作戰，意味著至少已有約四分之一的將領，在這場邁入第廿七天的戰事中陣亡。

黑海艦隊總部位於二○一四年遭俄羅斯兼併的克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）。塞凡堡市長拉茲沃札耶夫（Mikhail Razvozhayev）廿日透過Telegram表示，巴利「在將馬立波從烏克蘭納粹手中解放的戰鬥中身亡」。

俄國軍方尚未對此置評，但在俄國國會上議院「聯邦院」（Federation Council）代表塞凡堡的阿爾塔巴耶娃（Yekaterina Altabaeva）透過Telegram聲稱，塞凡堡「已遭受不可彌補的重大損失」，證實巴利死訊。

媒體指可能遭狙擊手擊斃

塞凡堡當地媒體報導，巴利可能遭狙擊手擊斃。烏國軍方指出，五十一歲的巴利一九七一年生於基輔，九二年從基輔海軍政治學院畢業；蘇聯解體後，巴利不願效忠烏國，九三年轉往俄國海軍北方艦隊。

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