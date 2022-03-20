拜登正告習︰對台政策不變

美國總統拜登十八日與中國國家主席習近平視訊會談，拜登表示，美國對台政策並未改變、反對任何片面改變現狀。（法新社）

2022/03/20 05:30

擔憂北京在台海挑釁行徑

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十八日與中國國家主席習近平視訊會談近兩小時，在台灣議題上各說各話，拜登表示，美國對台政策並未改變、反對任何片面改變現狀，並對北京在台灣周邊的脅迫和挑釁行徑表示擔憂；習近平說，若未妥善處理台灣問題，將會對兩國關係造成顛覆性影響。

反對任何片面改變現狀

根據白宮公佈的會談紀要，拜登重申美國對台政策並未改變，並且強調，美國持續反對任何片面改變現狀。白宮高層官員會後在背景說明時表示，習近平提出台灣問題，拜登隨即表示，美方奉行以台灣關係法、美中三項聯合公報和六項保證為基礎的「一個中國政策」，也強調對北京在台海周邊的脅迫和挑釁行動的擔憂，以及維持台海和平和穩定的重要性；這名官員說，拜登政府一貫展現對台灣的支持堅若磐石，「也將持續這麼做」。

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持續對台支持堅若磐石

新華社報導，習在會談中談到，中美關係尚未走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇越來越多挑戰，「特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的」，「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視」。

中國官方聲明還指出，拜登向習重申不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨與無意和中國發生衝突的「四不一無意」，中國外交部次長樂玉成十九日表示，習對此十分重視，呼籲美方落實拜登的「積極表態」。

美國之音分析認為，一如拜習於去年十一月的首次視訊會談，兩國會後發出的通稿顯示，雙方對會談內容的表述「再次不同」，關於台灣，美方沒說不支持台獨，也沒說這場對話具有建設性；而中方則隻字不提美國有關烏克蘭的警告。

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