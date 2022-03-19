拜登警告習：挺俄要付代價

美國總統拜登十八日與中國國家主席習近平視訊通話一小時五十分鐘，習近平沒有譴責俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動；圖為兩人去年11月曾視訊通話畫面。（美聯社檔案照）

2022/03/19 05:30

視訊通話 促習近平對俄施壓

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十八日與中國國家主席習近平視訊通話一小時五十分鐘，習近平沒有譴責俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動，甚至以「危機」而非「戰爭」指稱，更說「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」，呼籲烏、俄雙方繼續對話談判，早日停火止戰。

習未譴責俄 「一個巴掌拍不響」

這是俄揮軍侵烏以來，美、中兩國領導人首次通話，新華社宣稱兩國領導人認為此次通話是「建設性的」。習近平說，烏克蘭「危機」並非中國所願看到，衝突、對抗不符合任何人的利益。多家美國媒體事前預告，拜登會力促習近平加入西方對俄國施壓，並警告若中國幫助俄羅斯將付出「代價」。

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雪蔓：中國不應與普廷站在一起

就在十七日，美國國務卿布林肯挑明若中國直接援助俄羅斯軍備，「我們會毫不遲疑令其付出代價」。副國務卿雪蔓十八日再表示，中國「需要站在歷史正確的一邊」，其未來「不是與（俄羅斯總統）普廷站在一起」。

拜習兩人談到美中關係，新華社報導，拜登說，「美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突」；習近平指中美關係的關鍵是管控好分歧，「長久之道是大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗」。

美中之間的低信任度已遭烏克蘭危機進一步侵蝕，美前國安顧問麥艾文十七日說，拜登要發出的訊息是，美中關係的未來有多種不同路徑，中國正將跨越一些門檻，如軍援俄國等，「這些門檻一旦跨過去，就無法回頭，美中關係會走上一條完全不同的軌道」。

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