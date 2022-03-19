北約邊界70公里 烏西大城再遭空襲

烏西大城利維夫18日遭俄軍飛彈襲擊，一個飛機修護廠爆炸，濃煙瀰漫。（法新社）

2022/03/19 05:30

警告西方? 疑從黑海上空的俄軍戰機發射

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進入第二十四天，烏軍指稱，累計約一萬四二○○名俄軍官兵陣亡，俄軍另有四五○輛坦克、約一四五○台裝甲戰鬥車輛、九十三架飛機和一一二架直升機被摧毀。但烏軍正面臨新挑戰，即戰火恐延燒到烏西地區。該地區大城利維夫十八日上午有六枚巡弋飛彈來襲，烏軍指很可能是從黑海上空的俄軍戰機發射。該市市長說，飛彈擊中當地機場附近的一個飛機維修廠，其中兩枚被防禦系統攔截。

利維夫是媒體及外國使館暫時駐點 也是基輔補給點

請繼續往下閱讀...

利維夫距離烏國與北約成員國波蘭的國界僅約七十公里，該市在烏俄開戰前的人口數為七十萬多人，由於相對安全，目前已收容逾廿萬從烏國其他地方逃來的難民。當地對烏軍的後勤補給亦至關重要，經此獲得武器供應，使基輔至今得以挫敗莫斯科原先的「閃電戰」如意算盤。目前也有諸多媒體及外國駐烏大使館為躲避戰火，暫時從基輔搬遷至此。

俄國區域的國家電視網GTRK Kostroma十七日報導，俄軍精銳的第三三一「近衛空降團」軍指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev）上校在戰鬥中陣亡。

頓內茨克地區與基輔官員十八日說，仍不清楚在十六日遭俄軍炸彈擊中之烏東港市馬立波一座劇院中避難的人員，有多少人倖存。根據十七日公布的數字，據信該劇院當時共收容一三○○人，其中十％已獲救。

聯合國人權事務高級專員公署估計，累計至少八一六名平民命喪烏俄戰火、一三三三人受傷，而且實際人數很可能高得多。世界糧食計畫署（WFP）官員十八日警告，烏國的糧食供應鏈正在崩潰，許多雜貨店和倉庫已無食品可售。

俄軍對烏克蘭許多主要城市展開轟炸、砲擊與飛彈攻擊，18日哈爾科夫一棟住宅大樓遭砲轟受損。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法