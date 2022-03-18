國際法院裁定 俄須停止侵烏

國際法院（ICJ）十六日以十三比二做出裁決，俄羅斯必須立刻停止在烏克蘭的軍事行動。（歐新社）

2022/03/18 05:30

拜習今將視訊會談 討論烏克蘭情勢

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國主要機構之一、最高司法機關國際法院（ICJ）十六日以十三比二做出裁決，俄羅斯必須立刻停止在烏克蘭的軍事行動，唯二投下反對票的是俄籍國際法院副院長格沃爾吉安（Kirill Gevorgian）與中國籍法官薛捍勤。俄羅斯稍後表示無法遵守。

俄中兩國法官 唯二投下反對票

烏克蘭在俄國入侵後上告國際法院，指稱俄國以避免烏東種族滅絕為由出兵根本毫無根據，遑論俄烏兩國皆簽署《防止及懲治種族滅絕罪公約》。國際法院指出，俄國必須在該院就此案做出最終裁決之前，暫停其於今年二月廿四日在烏國領土展開的軍事行動，以及確保任何受莫斯科當局控制或支持的軍事或非正規部隊停止軍事行動。

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國際法院現有十五名法官，除前述中俄法官外，院長是美國人，其餘法官來自斯洛伐克、法國、摩洛哥、巴西、索馬利亞、烏干達、印度、牙買加、黎巴嫩、日本、德國與澳洲。

對於國際法院裁決，克里姆林宮發言人佩斯科夫十七日表明俄方不會停戰，稱執行該裁決的前提是俄烏兩造都同意裁示內容，但「本案中並無此共識」。國際法院的裁決雖具約束力，但缺乏執行的直接管道，往往遭各國忽視。

布林肯批中 未遵守聯合國憲章

美國國務卿布林肯十六日抨擊中國未強烈反對俄國侵烏，已公然違反身為聯合國安理會常任理事國有責任維護和平安全的承諾，還說中國「已站在歷史錯誤的那一邊」。中方稍後反批美國污衊抹黑。美國白宮十七日證實，總統拜登將與中國國家主席習近平在十八日視訊會談，討論包括美中競爭與烏克蘭等共同關切的議題。

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