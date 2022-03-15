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    美知名記者 遭俄軍射殺

    美國電影人兼記者芮諾在烏克蘭首都基輔附近遭俄軍槍殺。圖為芮諾二○一五年出席被視為廣播電視界普立茲新聞獎的皮博迪獎頒獎典禮。（美聯社檔案照）

    美國電影人兼記者芮諾在烏克蘭首都基輔附近遭俄軍槍殺。圖為芮諾二○一五年出席被視為廣播電視界普立茲新聞獎的皮博迪獎頒獎典禮。（美聯社檔案照）

    2022/03/15 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續延燒，除了烏俄雙方軍隊以及烏國當地平民的死傷之外，更有一名美國記者在採訪期間慘遭俄軍射殺，魂斷異鄉，成為這場戰爭中第一位殉職的西方記者。

    另2名記者受傷

    美國獲獎電影人兼記者芮諾（Brent Renaud）十三日在烏國首都基輔近郊城市伊爾平（Irpin）遭到俄軍射殺，另外兩名記者也受傷緊急送醫。其中一名受傷記者阿瑞唐多（Juan Arredondo）回憶說，他和芮諾當時正乘車經過伊爾平的一座橋樑，準備拍攝難民撤離的畫面，當他們通過一個烏國控制的檢查站後，俄軍突然朝他們開槍，芮諾頸部中彈，他本人則是下背部被擊中。

    芮諾罹難時身上的文件包括「紐約時報」識別證，因此稍早媒體報導他為紐時工作，但紐時隨即澄清他並非現職員工，芮諾最近一次與紐時合作已是二○一五年的往事。據報導，五十歲的芮諾過去曾任職多家美國新聞機構與媒體，包括HBO、美國國家廣播公司（NBC）和紐時等。時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）發佈聲明表示，芮諾當時正在為該刊影視部門Time Studios製作有關全球難民問題的專題，「我們得知芮諾喪生，深感悲慟。」

    基輔周遭再設人道走廊

    烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereschuk）十四日表示，當局將試圖透過十條人道走廊，疏散受困在基輔附近城鎮，以及東部盧甘斯克（Luhansk）地區的平民，並再次嘗試從南部的伯德揚斯克（Berdyansk）突破封鎖，運送食物及藥物等人道物資進入馬立波。

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