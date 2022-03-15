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    俄擬立附庸國 刻松議會力抗

    烏南刻松市遭俄軍佔領多日後，當地居民13日走上街頭，高呼刻松永遠屬於烏克蘭，不會任由俄軍擅自推動「獨立公投」。（路透）

    烏南刻松市遭俄軍佔領多日後，當地居民13日走上街頭，高呼刻松永遠屬於烏克蘭，不會任由俄軍擅自推動「獨立公投」。（路透）

    2022/03/15 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍隊日前控制烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松（Kherson）後，試圖在當地複製「克里米亞」模式，透過公投塑造親俄表象，但數以千計居民十三日走上街頭表達不滿，高呼「刻松是烏克蘭的」，還以俄語對俄軍高喊「法西斯主義者」、「滾回家」等，遭到俄軍開火示警。與此同時，刻松議會也拒絕俄方策動叛國，四十四名議員投票通過臨時決議，強調「刻松永遠屬於烏克蘭」。

    烏外長批俄又要演假公投

    烏國總統澤倫斯基也在Telegram上傳示威影片，並寫道：「我十分感激每一位沒有投降、出來抗爭、向侵略者展示烏克蘭是我國土地的人。」俄軍經三天圍攻後，本月三日控制人口廿九萬的刻松，為俄國入侵以來首個淪陷的主要城市。

    烏國外交部長庫列巴日前在「推特」指稱，俄國計畫在刻松發起「假公投」，建立親俄的「偽人民共和國」，但因「人民零支持」，公投「全都是演出來的」。刻松市長柯里凱夫（Ihor Kolykhaiev）則在臉書發布影片，強調仍握有行政權，市內生活一切正常，但當地人道援助已被切斷，資源逐漸耗盡，「我們的主要武器就是團結」。

    另外，繼綁架拒絕合作的梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）後，俄軍十三日再次俘虜烏國南部札波羅熱州聶伯羅魯尼市（Dniprorudne）市長。對此，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）強烈譴責俄方無差別轟炸烏國平民，以及綁架地方首長等公民，指這類行為再度公然違反國際法。

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