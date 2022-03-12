10俄艦穿越津輕海峽 朝日本海移動

烏克蘭和俄羅斯戰事正酣，10艘俄國海軍艦艇10日至11日從太平洋經津輕海峽駛向日本海。日本防衛大臣岸信夫對此表示擔憂。圖為其中兩艘「無畏級」驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」（上）與「守護級」護衛艦「完美號」，均隸屬俄國海軍太平洋艦隊。（取自日本防衛省）

2022/03/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本防衛省今天公布，十艘俄羅斯海軍驅逐艦在十到十一日之間，從太平洋取道津輕海峽朝著日本海方向移動。日本在二月一日也於日本海與鄂霍次克海南部海域確認二十四艘俄艦活動，研判這次應為同批俄艦。防衛相岸信夫表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍在日本周邊的活動也變得活躍，令人擔憂，需要保持緊張感警戒監視。

海上自衛隊於十日凌晨，在北海道襟裳岬東北東約一八○公里的太平洋海面，發現俄軍無畏級驅逐艦、巡防艦、飛彈護衛艦以及補給艦等十艘俄艦，這些俄艦在十日夜間到十一日清晨通過津輕海峽，朝著日本海方向移動。

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另外，俄羅斯國防部十日宣布將在千島群島進行地對空飛彈「S300V4」的發射演習，日本共同社報導，雖然地點未公布，但可能位於日、俄爭議領土的「北方四島」的擇捉島和國後島。報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，也從遠東地區進行大規模的部隊移動，透過演習以牽制美日。

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