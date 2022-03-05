俄軍少將被狙斃 已９千人陣亡

俄羅斯中央軍區第四十一聯合軍團少將副指揮官蘇霍維斯基，據傳已在俄羅斯侵略烏克蘭行動中遭烏軍狙擊手擊斃。（取自網路）

2022/03/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰事，三日傳出烏軍在一場激戰中，狙擊手擊斃了一名俄軍少將，若此事獲得證實，將是戰爭展開以來，俄軍損失的最高階人員，也會重創俄軍士氣。

美、英多家媒體引述俄國官方媒體「真理報」、「俄羅斯塔斯社」報導，四十七歲的蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）二日「在烏克蘭的一場特別行動中」陣亡。開戰後在基輔加入民兵抗敵的基礎建設部長歐梅利安三日也說，「事實就是，我們狙殺了他」。一名軍方消息人士證實，蘇霍維斯基是被「一名狙擊手」狙殺，但是地點不明，他的葬禮五日將在俄羅斯舉行。

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美國尚無法證實此事，不過，媒體報導均引述俄國退伍軍人組織「戰鬥兄弟」副領導人齊普列夫（Sergei Chipilev）在俄國社群媒體VKontakte的發文，宣稱悲痛得知「好友蘇霍維斯基少將在烏克蘭土地上陣亡」。

蘇霍維斯基去年獲俄總統普廷任命為中央軍區第四十一聯合軍團副指揮官，之前曾任第七空降師指揮官，參與過車臣戰爭和干預敘利亞行動，兩度獲得英勇勳章。

這名俄軍少將之死，可能更加鞏固烏國軍方堅定抗敵的決心，也代表一場戰術勝利。美國中央情報局前情報站站長霍夫曼（Dan Hoffman）說，「若這是真的，就是大事」。

俄僅承認498人亡

多次駁斥外界所傳俄軍傷亡數字的克里姆林宮，現承認已有四九八名官兵在烏國陣亡、一六○○人受傷。但是真實數字幾乎可以肯定比克宮公布的還高。烏國軍方指稱已殲滅俄軍九千人。

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