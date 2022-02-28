全球升高聲援烏克蘭 歐八國領空禁俄飛航

烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球各地民眾紛紛走上街頭譴責俄國。圖為27日在西班牙馬德里，抗議民眾頭戴烏克蘭傳統花冠「Vinok」，高舉巨幅烏克蘭國旗。（法新社）

2022/02/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引爆全球怒火，世界各地都有聲援烏克蘭人的集會遊行活動，大批民眾走上街頭抗議，譴責俄軍無端入侵，從經濟到體育等各領域，也紛紛發起行動杯葛俄國。德國、義大利、比利時、荷蘭、芬蘭、丹麥、瑞典、冰島等國已針對俄國航班關閉領空；歐盟官員也預告，下波制裁將考慮全面禁飛俄機。

烏克蘭總統澤倫斯基廿七日痛批，俄軍轟炸住宅區，暴行已逼近「種族滅絕」，敦促各國取消俄國在聯合國安理會的否決權，烏國已向聯合國最高司法機構海牙國際法庭（ICJ）提出訴訟，要求俄羅斯為操縱「種族滅絕」概念，以合理化其侵略行為而承擔責任，並立即終止軍事活動，展開相關審判。烏國檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）也說，將在法庭上證明俄國總統普廷是廿一世紀的「主要戰犯」。

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德國交通部廿七日宣布，將自下午三時（台灣時間晚間十時）起對俄國航班與航空公司關閉領空，相關措施預計將實施三個月，但人道援助航班不在此限。義大利、比利時、荷蘭、丹麥、瑞典、冰島當局也表示，將禁止俄國飛機進入領空。芬蘭交通部長哈拉卡（Timo Harakka）也推文宣布，正準備針對俄國空中交通關閉領空，但未說明自何時開始。

此前，已有捷克、波蘭和保加利亞等歐盟國家宣布，禁止俄國航班進入領空。歐盟官員證實，廿七日稍晚的歐盟外長會議將討論是否將歐盟禁飛令納入對俄第三輪制裁措施。

各國反俄遊行 籲結束流血

各國民間對烏克蘭的聲援也源源不絕，從英國倫敦、瑞士日內瓦、法國史特拉斯堡、美國紐約到日本東京、伊朗德黑蘭，全球各大城市都發起示威行動，敦促結束流血。在俄國鄰國芬蘭，數以千計的民眾聚集首都赫爾辛基，怒斥「俄羅斯滾，普廷下台！」奧地利的維也納也有約三千人聚集，拿著寫有「停止戰爭」等訊息的標語牌示威。

聯合國難民署（UNHCR）廿七日通報，目前至少已有近卅七萬人從烏克蘭逃到波蘭和其他鄰國，而且還在持續上升。難民署推文指出，這個數字是根據「各國當局提供的資料」。據波蘭政府估計，自俄軍廿四日入侵烏國以來，約有十五萬六千名難民搭乘車輛或火車湧入波蘭，還有人以步行方式逃難。逃難的烏克蘭人多是老弱婦孺，也有一些男性紛紛從波蘭返回烏克蘭，拿起武器對抗俄軍。

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