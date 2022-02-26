烏國軍隊25日在基輔市內一座橋樑埋伏備戰，應對步步進逼的俄軍。（美聯社）

2022/02/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭遭侵略，美國總統拜登廿四日宣佈擴大制裁俄羅斯，對象包括俄國兩大銀行，限制以國際主流貨幣交易的能力，並對俄實施高科技出口管制，箝制經濟、軍事發展能力。這波制裁措施仍未禁止俄國使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球銀行支付系統，也未將總統普廷列入，不過預料歐盟將同意凍結普廷資產。克里姆林宮回應，會實施對等報復制裁。

歐盟將凍結普廷、俄外長資產

拜登表示，「這是一場預謀的攻擊」，「普廷是侵略者」，現在將承受長期衝擊的後果。他說，現在是「全歐洲的危險時刻」，下令部隊協防北約東翼盟國，但強調美軍不會在烏國參戰。白宮副國安顧問辛赫說，美國與歐盟、英、日、澳、加、紐、台灣密切合作，對俄進行「空前」制裁，使其孤立於全球金融體系之外。

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美國第二波制裁對象包括俄國前兩大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）和另外三家金融機構及各自子公司，禁止以美元交易、凍結在美資產等；對十三家金融、能源產業國企和實體限制新債務和股權。白宮表示，俄十大金融機構和該國近八成銀行體系總資產全受制裁。

限制半導體等高科技產品出口

限制高科技產品出口涵蓋半導體、通訊、加密安全系統等，對俄軍事用戶出口禁令幾乎包括所有美製產品以及使用特定源自美國軟、硬體的在外國生產產品。十名普廷親信、寡頭也遭制裁。

英國、歐盟也提出歷來最大規模和最嚴厲的對俄制裁。歐盟第三輪制裁鎖定能源與金融產業，預料將凍結普廷與俄國外長拉夫羅夫資產。日本政府也追加凍結資產、禁止半導體出口等三項制裁。

華爾街日報說，由於憂心可能助長捨棄美元計價交易和西方金融市場，美國才不將俄國從SWIFT系統中剔除，以免中國漁翁得利。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這些制裁「還不夠」，「我們要求切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫」。

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