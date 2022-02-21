香港新增病例 連3天破6千例

英國白金漢宮20日宣布，女王伊莉莎白二世被檢測出武漢肺炎病毒陽性反應，所幸目前僅有類似感冒的輕微症狀，本週仍將繼續執行部分公務。英國王儲查爾斯本月稍早也測出武肺病毒陽性反應，2度確診，據稱他曾在確診前兩天和女王會面，查爾斯妻子卡蜜拉也被測出陽性反應。95歲的女王是目前世界上在位最久、年齡最長的君主，白金漢宮證實女王已接種3劑武肺疫苗。 （歐新社檔案照）

2022/02/21 05:30

英相擬宣布確診免隔離

〔編譯魏國金／綜合報導〕截至二十日，香港的武漢肺炎確診病例已連續三天逾六千例，迄今累計逾五‧二萬例陽性病例，首度超越疫情起源地中國武漢的官方數字。香港衛生防護中心警告，確診病例處於上升趨勢，包括確診與初步確診的每日新增病例從本月十五與十七日之間的四千例，自十八日以來暴增至七千到一萬例。媒體更預測，香港疫情可能在三月達到高峰，屆時每日新增確診將達二‧八萬例。香港政務司司長李家超二十日也說，「現在是抗疫兩年多來最嚴峻的時候，特區政府已進入全面作戰狀態」。

截至二十日〇時，香港新增確診六〇六七例，除十二例境外移入外，均為本土病例，累計確診五．二八三萬例。新增死亡十四例，累積死亡三百人。目前累計有超過二四○間安老院舍出現確診病例，包括一九七名員工和六七二名院友，目前約 一萬人正接受居家隔離檢疫。港府考慮將啟德郵輪碼頭改成社區隔離及治療設施，設置約一千張病床。

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本月以來，香港每日確診病例激增六十倍，促使港府強化防疫政策。食物及衛生局長陳肇始二十日表示，港府正研究升級社交距離措施，已有許多場所因此關閉，雖影響民眾生活，但要停止病毒擴散，就一定要降低人流。

路透、德國之聲和紐約時報等外媒分析，除了Omicron變異株具有高傳染力，年長者疫苗接種率低於整體平均，防疫政策仍在清零與共存間搖擺不定，都是香港這波疫情擴大的原因。

內蒙呼和浩特增63例

中國國家衛生健康委員會通報，十九日新增本土病例一〇一例，其中六十三例集中在內蒙古自治區首府呼和浩特市，江蘇、遼寧、廣東、雲南也有三至十六例不等病例。迄今中國已有十二省市出現Omicron病例。越南衛生部廿日通報新增四萬七二○○人確診，僅八例為境外移入，再度刷新疫情爆發以來的紀錄。

另一方面，儘管多數專家持保留態度，英國首相強森辦公室十九日表示，強森可能在近日內解除武肺感染患者的自我隔離要求，允許確診者上街採購、搭乘大眾運輸工具、上下班。一旦成真，將使英國開創歐洲主要國家先河。

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