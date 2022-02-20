拜登：俄數日內攻烏 目標基輔

烏克蘭空軍空降部隊18日進行戰術演練。（路透）

2022/02/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十八日表示，他確認俄國總統普廷已決定要侵略烏克蘭，最快數日內發動多層面攻擊，目標包括首都基輔，瓦解烏國政府。俄軍十九日在普廷視察下展開大規模軍演，試射包括高超音速飛彈、巡弋飛彈與彈道飛彈，增添戰爭恐懼。

拜登表示，根據情報評估，「此刻我確信，他（普廷）已做了決定」，俄羅斯也在設法捏造入侵的藉口，「他們將把基輔當作目標」；拜登說，現在外交依然可能化解危機，但若俄方在美、俄外長二十四日會談前行動，就是「關上外交的大門」。

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普廷視察軍演 俄軍50％就攻擊位置

美方官員指出，烏國周邊俄軍四十％到五十％已就攻擊位置。俄方將動用戰機、坦克、飛彈的軍事侵略手段，並結合網路攻擊，且已在這幾天展開栽贓行動，要讓人以為是烏國挑釁。消息人士指俄方列出烏國高官名單，將在推翻基輔政府後剷除。

在烏國東部頓巴斯和盧甘斯克，烏、俄勢力十九日互控對方砲擊，烏軍指一名士兵被炸身亡，且俄軍特種部隊已在頓內茨一些基礎設施埋設炸藥；基輔下令部隊自制，避免給俄方侵犯理由。

親俄民兵領袖發出總動員令，要求「所有能拿起武器的男子」都向軍隊報到，同時啟動疏散約七十萬平民到俄羅斯。普廷指示補貼難民每人一萬盧布，相當於烏東平均月薪的一半。

英國首相強森十九日在慕尼黑安全會議演說，指若西方國家未能履行承諾，支持烏克蘭的獨立性，將對全球帶來具傷害性的後果，「包括對台灣」。他說，「如果烏克蘭受到危害，衝擊會在全球回響，東亞會聽到、台灣會聽到，大家會做出侵略獲得報償，強權即是公理的結論。」

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