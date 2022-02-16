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    人權觀察網站「香港監察」 遭港府封鎖

    （取自香港監察臉書）

    （取自香港監察臉書）

    2022/02/16 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕總部設於英國的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）十四日晚間透過官方網站和推特發布聲明表示，部分網友無法透過香港網路供應商瀏覽其網站，疑似香港政府再度引用《港區國安法》刪除網站，「這是對網路自由的嚴重打擊」。

    「香港監察」行政總裁羅傑斯強調，「香港作為金融中心的未來，將取決於資訊能否繼續自由地流動。記者們現在必須向香港政府查核為何我們的網站被移除。」

    聲明指出，這回涉及電訊盈科、中國移動、香港寬頻、網上行等的網路供應商，「香港編年史」、「促進轉型正義委員會」、「香港約章二○二一」等網站都有過類似遭遇，這是由於更改網域名稱系統（DNS）所致；並引述人在香港的網路自由觀察員張拿敦（Nathan Hammond）說法：「今次網站被移除，與香港編年史早前首先被移除的模式相符。我們可以有把握地假設，是香港警方要求在網域名稱系統中刪除網站。」

    專家懷疑港府 建立自動封鎖程式

    羅傑斯表示，「如果這不是技術故障，而是香港市民將因為國安法而無法再瀏覽我們的網站，那麼這是對網路自由的嚴重打擊。隨著不斷有網站被刪除，大家擔心中國可能會開始將其網路防火牆引入香港。久而久之，這可能會對西方國家的科技公司在香港持續發展產生嚴重影響。」

    根據自由亞洲電台訪問專家後指出，不排除港府和各網路供應商已建立一個由港府主導的自動封鎖程式。對「香港監察」的指控，港府尚無回應。

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