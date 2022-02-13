美公布印太戰略 挺台自我防衛

美國政府在未來十二到二十四個月內將展開十大印太行動計畫。圖為美國總統拜登。（美聯社）

2022/02/13 05:30

對抗中國擴張 維持台海穩定

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮十一日公布「印度太平洋戰略」報告，誓言對印太地區投注更多外交與安全資源，以對抗中國擴張勢力，同時將與區域夥伴合作維持台海穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，與確保台灣能有和平決定未來的環境，以及威懾包括台海在內的軍事侵略行動。

這份十九頁的文件指出，美國加強聚焦印太，因為該區面臨來自中國的挑戰漸增。中國尋求在印太的影響力與稱霸世界，其脅迫與侵略之舉遍及全球，但在印太尤為嚴峻，包括對台灣的壓力漸增，「美國與區域夥伴在未來十年的共同努力，將決定中華人民共和國是否會成功改變造福印太與世界的規則與規範」。

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追求五大目標 展開十大行動計畫

報告列出美國將與盟國及夥伴在印太追求的五大目標，分別是促進自由開放的印太、打造在印太內外的聯繫、推動區域繁榮、加強印太安全，以及建立因應跨國威脅（如氣候變遷與武漢肺炎）的區域韌性。拜登政府在未來十二到二十四個月內將展開十大印太行動計畫，包括主導印太經濟架構、加強威懾力、加強東協（ASEAN）賦權與團結、支持印度的持續崛起與區域領導地位、履行四方安全對話（Quad）與擴大美日韓合作等。

加強區域安全 部署先進作戰能力

為加強印太安全，報告指美國將與盟友深化「互操作性」（interoperability）以及開發與部署先進作戰能力，同時支持盟國與夥伴捍衛其人民與主權。美國還將與區域內外的夥伴合作，以維護台海和平穩定，包括支持台灣的自衛能力，以及確保有一個能依據台灣人民意願與最大利益來和平決定台灣未來的環境。但報告中也說，美國也同時會遵守一中政策，以及在台灣關係法、美中三公報與美對中六項保證中的長期承諾。

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