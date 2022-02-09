美日沖繩軍演 防中偷襲台海

為美軍陸戰隊F-35B戰機在操練過程中實施空中加油。

2022/02/09 05:30

〔編譯陳成良、楊芙宜／綜合報導〕就在美國國務卿布林肯出訪亞太，希望強化當地夥伴關係以因應中國擴張之際，美國空軍、海軍和陸戰隊三日至七日大陣仗在台灣周邊，包括沖繩的宮古海峽及台灣南方與菲律賓之間的呂宋海峽，與日本自衛隊舉行「高貴融合」（Noble Fusion）聯合遠征演習，針對「第一島鏈」展現快速支援防禦能力，應對潛在的敵對侵略行動，威懾中國意味濃厚。這是二○一八年以來，首次有兩個陸戰遠征隊（MEU）及兩棲戰備群（ARG）共同在印太地區操練。

美國出動逾萬兵力

日本共同社報導，美國海軍、陸戰隊和空軍與日本海上自衛隊組成的「高貴融合」聯合遠征部隊，出動包括「林肯號」航空母艦打擊群及兩個兩棲戰備群，讓小規模部隊分散行動的「遠征前進基地作戰」；動員以美國本土為據點的兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」（USS Essex）、陸戰隊快速反應部隊、第十一陸戰隊遠征部隊等，規模達一萬人以上。

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在訓練中，F-35B匿蹤戰機與「魚鷹」運輸機等在以日本佐世保基地為據點的兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）上起降，日本海上自衛隊神盾艦負責對空警戒；美軍陸戰隊以繩索從直升機空降至船艦上，並在沖繩縣金武町的美軍藍色海灘訓練場，演練使用海軍氣墊艇登陸。

展示美日戰略優勢

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，這是二○一八年以來，首次有兩個陸戰遠征隊（MEU）及兩棲戰備群（ARG）一起在印太地區演練。美國軍方指出，在分佈式作戰中，結合MEU及ARG雙團隊與航艦打擊群及日方力量，展示美日在爭議地區指揮和控制致命力量的能力，創造戰略優勢和綜合威懾。

演練期間，E-2D空中預警機從林肯號起飛，在呂宋海峽進行綜合空中作戰演習。兩棲戰備群及第三十一陸戰遠征隊四日在第一島鏈訓練基地，出動F-35B戰機進行兩次實彈空對地打擊和一次模擬打擊。此外，美軍陸戰隊去年底已悄悄增加駐日美軍「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS）火箭連數量，使美軍部署在印太地區的多管火箭砲兵兵力倍增，藉此強化對抗中國能量。

北京不可能立即攻台

俄羅斯可能入侵烏克蘭的情勢緊繃，紐約時報指出，中國有些人視烏克蘭衝突為美國的潛在危機，可能削弱美國對台灣的支持，並轉移原本抗衡中國軍事野心所投入的注意力和資源，但自烏克蘭危機爆發以來，並無跡象顯示中國加強對台軍事部署。此外，台灣與烏克蘭其他地緣政治情況的差異，也讓北京不太可能立即攻台。

美軍直升機降落航空母艦。（取自美國海軍推特）

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