華爾街日報挺港人抵制投票 港府「去函警告」︰違法將究責

香港立法會選舉將在十九日舉行，港府警告任何煽動他人不投票或投無效票的行為均屬違法。（美聯社檔案照）

2021/12/07 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港政府變成小戰狼？華爾街日報上月底一篇社論指出，投空白票或許是港人表達異議的最後手段，引發香港政制及內地事務局長曾國衛去函嚴厲警告，香港禁止「煽動他人不去投票或投無效票的行為」，「我們將保留採取行動的權利」，揚言港府將追究違法之舉，「無論煽動是在香港還是在海外進行」。

社論︰港人表達政治觀點的最後方式

該篇社論說，二○一九年十一月香港區議會選舉，港人以創紀錄投票率，力挺民主派候選人、羞辱北京，中國政府隨後將預定去年九月舉行的立法會選舉延後至今年十二月十九日，還頒佈新選舉法規，要求所有候選人必須通過審核，並宣誓效忠，結果一五三名立法會候選人中，被認定為民主派者僅三人，同時還有數十名反對派領袖被捕、失去公職資格或被迫流亡海外。

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社論形容本月的立法會選舉是「羞愧投票」，顯示中國破壞給予香港的「自治」承諾，並試圖「實施政治壓迫，即使人在海外亦然」，意指港府上月對呼籲抵制立法會選舉的前立法會議員許智峯與前區議員丘文俊發佈通緝，兩人均已出逃海外。

社論說，港人若公開抗爭，將會面臨重懲風險，香港警方已宣布將在投票日當天投入一萬名警力，「抵制與投空白票是港人表達政治觀點的最後方式之一」。香港民意研究所十一月民調顯示，僅五十二％港人計畫投票，「難怪中共擔心再次難堪」。

華爾街日報五日刊登曾國衛的投書，聲稱對於該偏社論感到「震驚」，相關言論不僅不實，且散播謠言，香港基本法與國安法保障言論、集會、示威等自由，「但任何操作破壞選舉的行為絕不容忍」。

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