澳智庫︰疫情弱化中國 10年內難贏美國

中國尚未通報武漢肺炎Omicron變種病毒確診病例。圖為五日北京一家餐館外張貼店內已清消、員工皆已接種疫苗的告示，請顧客安心入內用餐消費。（美聯社）

2021/12/06 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）五日指出，武漢肺炎疫情弱化中國的國力，中國已經更不可能在未來十年內超越美國。但在此同時，印太地區安全情勢的不確定性也加深，構成「顯著」戰爭風險。

總部位於雪梨的羅伊國際政策研究院在這份「二○二一亞洲國力報告」中指出，武肺疫情的衝擊已破壞印太地區的整體繁榮，弱化中國的綜合國力，「如今北京的綜合力量更不可能在這個十年結束前超越競爭對手。這表示論及中國在全球崛起時，沒什麼事是注定的。看起來中國極不可能獲得美國曾擁有的主導地位。」

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報告認為，在回應中國崛起的威脅時，美國在印太地區的盟友以及印度等重要平衡勢力，從未有如當前般仰賴美國的能力和意願，來維持軍事和戰略平衡，其中也包括近年與中國關係急遽惡化的澳洲。中國則試圖說服東南亞國家與美國保持距離，並強化與俄羅斯、巴基斯坦、北韓的軍事交流，藉此在印太地區建立核武同盟。

印太地區 有戰爭風險

報告指出，印太地區新興的軍事權力平衡是否能達到威懾作用和戰略穩定，仍有待探討，但敵意的深度、美中競爭的廣度，加上存在多個潛在引爆點，代表發生戰爭的風險顯著。

與此同時，中國國家主席習近平五日重申維護多邊主義，聲稱要「不斷完善全球治理體系」，堅持「國際關係民主化」，提高開發中國家在國際事務的代表性和發言權。習近平的發言雖然並未點名美國，但他聲稱「多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦」、「堅定維護以聯合國為核心的國際體系」，可被視為針對美國。

新華社報導，習近平在北京向「二○二一從都國際論壇」開幕式發表視訊致辭時表示，面對層出不窮的全球性問題和挑戰，應該堅持開放包容、協商合作，堅持和維護多邊主義，積極推動建構人類命運共同體；在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系；堅持國際關係民主化大方向，努力推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

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