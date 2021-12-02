全球擋Omicron 逾50國設旅遊限制

因應Omicron病毒變異株來勢洶洶，日本一日起暫停所有入境航班的新定位至月底，當天東京羽田機場的航班告示板上顯示有大量航班取消（美聯社）

2021/12/02 05:30

〔編譯張沛元、記者陳心瑜／綜合報導〕儘管世界衛生組織（ＷＨＯ）再三呼籲，但愈來愈多國家為延緩最新的武漢肺炎病毒變異株Omicron入侵而宣布加強邊境管制，包括一日起暫停所有入境國際航班新訂位的日本，對象也包括旅居海外的日本國民。沙烏地阿拉伯一日通報波斯灣地區首例Omicron確診病例，挪威也確認兩例首度出現的Omicron病例，巴西則通報兩例南美洲首度出現的Omicron病例。

貝里斯批准接種高端台灣人入境

貝里斯媒體報導，貝國衛生部長柴巴特（Michel Chebat）已於十一月廿六日簽署一項命令，批准接種高端疫苗的台灣人入境。報導指出，儘管台灣高端疫苗尚未取得世衛與美國食品暨藥品管理局（ＦＤＡ）的緊急使用授權，但已獲選進行國際試驗。

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日暫停航班訂位 旅外國民也回不去

日本國土交通省要求航空公司自一日起暫停接受十二月全月入境航班的新訂位，但此前已訂妥的機位不受影響。日本日前已針對Omicron病毒變異株宣布暫停接受外籍人士的新入境申請，並調降每日入境人數上限至約三五○○人，如今又宣布暫停入境航班新訂位，意味連旅居海外欲返國但尚未訂位的日本國民也不得其門而入。此外，日本繼十一月卅日發現Omicron首例後，一日又發現曾有秘魯旅遊史的廿幾歲男子確診，因出現發燒等症狀住 院。日本政府已將同機一一四名乘客全數匡列為密切接觸者。

中華航空、長榮航空都回應，即日起停止接受十二月底前飛往日本的新訂位，經日本轉機者、由日本出境則不受影響，而十二月底前飛往日本班機均維持正常起降，後續將依日本國土交通省規範及旅運需求滾動式調整航班。

香港禁3國國民入境 美加強入境篩檢

香港截至一日累計已有四起Omicron病例，港府十一月卅日宣布，自三日起禁止來自日本、葡萄牙與瑞典的非香港居民入境。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，截至台灣時間一日晚間八時，全球至少有廿三國通報Omicron病例。為防堵Omicron入境，美國政府預預定二日宣布加強入境篩檢規定，不論接種疫苗與否，所有旅客都須持搭機前一日內陰性報告，美國籍人士也包括在內。

世衛十一月卅日警告各國勿針對Omicron實施全面性旅遊禁令，並稱此舉弊多於利，恐導致各國日後不敢分享病毒相關資訊，但也建議易染疫的未接種疫苗者（含六十歲以上）應免前往有Omicron社區傳染的地區。據世衛統計，截至十一月廿八日，全球有超過五十個國家為延緩Omicron入侵而實施旅遊管制。

南韓仁川機場則有大批身著防護服的檢疫員在入境大廳等候為旅客做篩檢。（美聯社）

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