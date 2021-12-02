坎貝爾批中假借制裁 對澳洲發動經濟戰

美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾指控中國試圖透過一連串如同「經濟戰」的制裁，迫使澳洲屈服。（路透檔案照）

2021/12/02 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕法新社報導，美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），十一月卅日痛批中國透過接二連三的制裁手段，試圖逼迫澳洲屈服，並指控這是對澳洲發動「經濟戰」。

坎貝爾在雪梨洛伊國際政策研究所（Lowry Institute ）發表演說，嘲諷北京當局採取的高壓手段，並形容中國愈來愈好戰，且決心將其意志強加於其他國家，更指控北京當局已針對澳洲進行「引人注目的經濟戰」。

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中國企圖逼迫澳洲屈服

過去兩年來，由於澳中爆發激烈的政治爭議，中國對澳洲商品實施多項懲罰性制裁，並凍結雙方部長級接觸，雙方關係更降至一九八九年六四天安門事件以來的最低點。坎貝爾表示：「中國的優先事項一直是打垮澳洲，逼迫澳洲屈服。」

從去年以來，中國就對澳洲立法限制中國的影響力，禁止華為參與澳洲第五代行動通訊系統（5G）網路建設，呼籲國際對武漢肺炎病毒起源展開獨立調查等舉措，感到極度不滿。澳洲的大麥、煤炭、銅礦、棉花、乾草、原木、龍蝦、糖、紅酒、牛熱肉、柑橘、穀物、葡萄、乳製品和配方奶粉，都遭到中國制裁。

坎貝爾表示，在中國國家主席習近平統治下，中國已更加獨斷、更有決心採取其他國家視為高壓的行動。拜登政府對中國採取「戰略競爭」政策，坦承兩大強權之間處於敵對狀態，但仍維持與中國的關係，以防止衝突失控。

拜登最近同意與澳洲分享敏感的核子動力潛艦技術，允許澳洲大幅增加軍事嚇阻力量，讓區域內許多國家感到訝異。坎貝爾表示，此舉是「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）協議的一環，將團結澳洲、英國和美國三個盟邦好幾個世代，並透露其他太平洋盟邦可能參與這項協議的網路或其他非潛艦技術部分。

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