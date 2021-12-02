逾半美國人 視中國為最大威脅

美國「雷根總統基金會暨研究所」公佈的民調顯示，大多數美國人認為當前最大威脅是中國，共和與民主兩黨的多數支持者均擔憂美中爆發戰爭。（路透檔案照）

2021/12/02 05:30

三年前調查 視俄為頭號敵手

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國一日最新公布的年度「雷根國防調查」顯示，首次有逾半（五十二％）美國人認為，美國當前面臨最大威脅是中國、不是俄羅斯或其他國家；高達七十一％美國人擔憂美中爆發戰爭，且大多數共和黨人（七十九％）和民主黨人（六十六％）都擔憂這兩大國可能爆發軍事衝突。

逾7成擔憂美中開戰

這是華盛頓雷根總統基金會暨研究所就國家安全議題展開調查的四年以來，首見美國民眾將中國列為美國頭號敵手。該機構表示，當美國民眾被問到，他們視哪國是美國最大威脅時，五十二％說是中國，十四％認為是俄羅斯。該結果和三年前調查迥異；相較於二○一八年，只有廿一％認為中國是美國最大威脅，卅％認為是俄羅斯。

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認同中國威脅民主黨人也翻倍

今年，美國主要兩黨都認為中國是最大威脅，四十四％的民主黨人與六十四％共和黨人抱持該看法。對民主黨來說是急遽上升趨勢，今年二月時僅廿％民主黨人認為中國是最大威脅。雷根研究所所長札克海姆（Roger Zakheim）表示，把中國視為美國最大威脅的美國人大幅增加，不論是民主黨人還是共和黨人；民眾知道，中國帶來威脅並不限於安全威脅，還涉及到經濟、政治和人權問題。

對中經貿軍事人權存最大擔憂

調查顯示，美國人也開始體認到中國挑戰多方面的本質，包括廿％擔憂中國貿易和經濟措施，十九％擔憂中國軍事發展，十七％擔憂中國侵犯人權；民主黨人及共和黨人都把經濟因素列為有關中國的首要擔憂，共和黨人認為其次是軍事因素，民主黨人認為其次是侵犯人權。

調查發現，上述擔憂也與對美中可能爆發軍事衝突的擔憂密切相關，七十一％美國人表示擔心美中可能發生戰爭，其中民主黨人六十六％、共和黨人七十九％；此外，卅七％受訪美國人認為，東亞應列為美國投入最大軍力的地區，選擇中東者第二位、占十七％。這份「雷根國防調查」由Beacon Research（燈塔研究）在十月廿五日至十一月七日以電話和網路對二五二三名美國人進行調查，抽樣誤差正負一．九六個百分點。

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